Trump vol desmantellar l'equip que s'ocupa del coronavirus tot i les alertes dels experts que el pitjor no ha passat

Donald Trump es planteja desmantellar l'equip que s'ocupa de la gestió de la pandèmia de covid-19 a la Casa Blanca, encara que el país ja supera els 70.000 morts i que els experts alerten que el pitjor encara no ha passat. Ho ha confirmat aquest dimarts a la matinada el vicepresident Mike Pence, que està al capdavant de l'equip, anunciant que a finals de maig o principis de juny les agències federals responsables seran les encarregades de coordinar la resposta.

L'anunci arriba l'endemà que es filtrés un informe intern de l'administració federal que preveu que el balanç de morts per covid-19 als Estats Units s'enfili fins als 3.000 diaris al juny.

Trump sembla, doncs, estar-se preparant per abandonar una estratègia de salut pública davant els imperatius econòmics. En un viatge a Arizona, un estat clau en les eleccions del novembre, el president nord-americà ho ha apuntat: "No dic que sigui perfecte, i sí, hi haurà gent afectada. ¿Hi haurà gent afectada greument? Sí. Però hem d'obrir el país i ho hem de fer aviat".

En una entrevista a la cadena ABC ha reconegut que es perdran vides en el desconfinament: "És possible que algunes, perquè no et pots estar tancat a casa, però alhora practicarem el distanciament social, ens rentarem les mans i farem tot el que hem après en l'últim període. I recuperarem el nostre país". Trump també ha destacat que el confinament agreuja altres problemes sanitaris, com el consum de drogues o els suïcidis.

L'excandidata demòcrata Hillary Clinton ha respost criticant que "sembla que el pla és que no hi ha pla".

It appears the plan is, shamefully, to have no plan.



Americans will suffer.



We must replace this administration in November. https://t.co/WWuRRK253t — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 5, 2020

David Axelrod, que va ser el cap d'estratègia de l'expresident Barack Obama, ha comentat amb sorna que "si no pots acabar amb el virus acaba amb l'equip de treball".

If you can’t shut down the virus, shut down the task force. https://t.co/RnWfN5SQ4s — David Axelrod (@davidaxelrod) May 5, 2020

La taskforce de coronavirus a la Casa Blanca es va crear a finals de gener, i Trump va posar el vicepresident Pence a liderar-la a finals de febrer. Formada per 22 experts i els seus respectius equips, cada vespre presenta el seu informe sobre l'evolució de la pandèmia als Estats Units, en rodes de premsa, sovint maratonianes, protagonitzades per Trump, que en més d'una ocasió ha deixat bocabadats els científics. Des que va insinuar ingerir o injectar-se lleixiu per matar el virus, es va evidenciar que aquestes aparicions afectaven negativament el president en els sondejos i fa una setmana que no hi ha hagut més rodes de premsa.

La comunitat científica ha alertat Trump contra un desconfinament precipitat, després que el president hagi animat les protestes contra el confinament i per "alliberar" els estats de les restriccions. Dilluns investigadors de l'Institut d'Estadística de Salut i Avaluació de Washington van actualitzar el seu model de mortalitat per reflectir l'impacte del desconfinament: va passar de 72.400 a 134.000 morts previstos després que 31 estats hagin anunciat que l'11 de maig alleugeriran les restriccions.

L'epidemiòleg Antony Fauci, que assessora la Casa Blanca, va alertar dilluns en una entrevista a la CNN d'un "repunt" de nous contagis si els Estats Units avancen cap a un desconfinament "prematur":"Quantes morts i quant de patiment esteu disposats a acceptar per tornar al que preteneu que sigui algun tipus de normalitat més aviat tard?"