Trump diu que està disposat a dialogar amb l'Iran "sense condicions"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha estat clar. "Sense condicions prèvies. Si volen reunir-se, em reuniré", ha proclamat la nit d'aquest dilluns el líder nord-americà durant una roda de premsa conjunta a Washington amb el primer ministre italià, Giuseppe Conte. Trump ha reiterat que estaria més que disposat a reunir-se amb el seu homòleg iranià, Hassan Rouhani, "sense condicions prèvies", perquè segons va argumentar "no passa res per reunir-se".

Després de ser preguntat per aquest possible escenari, Trump -com ja ha fet en altre ocasions, per exemple en referència als contactes amb Vladimir Putin o amb Kim Jong-un- ha inistit que aquest tipus de contactes sempre solen ser positius per als Estats Units. "Certament, em reuniria amb l'Iran si ells volen reunir-se. No sé si estan preparats encara, ara estan tenint certes dificultats", ha afegit el mandatari.

Tot plegat fa referència a l'escalada de tensió entre aquests dos països, principalment després que Trump decidís abandonar l'acord nuclear amb l'Iran i tornar a imposar sancions a aquest país. El malestar iranià ha crescut en les últimes setmanes, a mesura que s'apropa la data de l'entrada en vigor d'aquestes sancions nord-americanes a Teheran, que es preveuen per a principis d'agost.

De fet, fa cosa d'una setmana aquesta tensió es va fer més visible que mai. Rouhani va avisar als Estats Units que protagonitzar una guerra amb els seus país significaria "la mare de totes les guerres", i va afirmar que no tenen por del país nord-americà. Trump no va trigar a respondre i, com és habitual, ho va fer a través de Twitter.

"Mai més torni a amenaçar els Estats Units o patirà conseqüències com pocs ho han fet en la història", va escriure el magnat dirigint-se al president iranià. "Ja no som un país que suportarà les seves demencials paraules de violència i mort. Vagi en compte!!, va seguir Trump.

Resposta de l'Iran

Les autoritats iranianes han respòs aquest dilluns les paraules del president nord-americà. També han estat clars: qualsevol opció de diàleg entre els dos països passa pel retorn de Washington a l'acord nuclear multilateral de 2015.

"El respecte a la gran nació iraniana, la reducció de les hostilitats i el retorn dels Estats Units al JCPOA (sigles en anglès del pacte) aplanaria l'actual camí d'obstacles", ha escrit a Twitter Hamid Abutalebí, assessor del president iranià, Hassan Rouhani .