Trump envia 3.700 soldats més per construir el mur

El govern de Donald Trump va anunciar dilluns el desplegament de 3.750 soldats més a la frontera amb Mèxic durant tres mesos. Amb la nova incorporació, seran 4.350 els militars destinats al mur entre els dos països, segons va detallar el Pentàgon en un comunicat, que va afirmar que els soldats tenen com a missió operar les càmeres de vigilància als estats d’Arizona, Califòrnia, Nou Mèxic i Texas fins al 30 de setembre; així com aixecar 240 quilòmetres addicionals de filferros amb concertines, a l’estil de les que hi ha a Ceuta i Melilla.

Una llei nord-americana del 1878 prohibeix destinar els soldats a tasques de seguretat i ordre públic a nivell nacional, i és per això que, segons les autoritats nord-americanes, els militars no tindran la potestat per detenir els estrangers que travessin la frontera de forma irregular i la seva tasca es limitarà a ajudar els agents fronterers en operacions aèries, a més de tasques mecàniques.

D’altra banda, a Donald Trump li van caure les crítiques de l’Iraq en resposta a l’anunci que va fer dilluns a la matinada a la cadena CBS que vol mantenir soldats nord-americans en aquest país, per poder “observar” l’Iran, país que considera el “veritable problema” a la regió i amb qui ha reobert una nova escletxa a l’ordenar la retirada dels Estats Units de l’acord nuclear. El president iraquià, Barham Salih, va assegurar que la decisió de Trump de mantenir-se al país és “innaceptable” i va recordar que l’única missió que tenen encomanada les tropes nord-americanes és la de lluitar contra els grups islamistes, com l’Estat Islàmic. Actualment, Washington manté 2.500 soldats repartits entre una desena de bases militars. L’Iran i l’Iraq mantenen bones relacions perquè les milícies xiïtes han ajudat a combatre el Daeix.