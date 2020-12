El fill de Biden està sent investigat per possible frau fiscal

Va ser objecte dels atacs de Donald Trump durant la campanya electoral i ahir va anunciar que està sent sotmès a una investigació fiscal per part de govern federal. Hunter Biden, fill del president electe dels EUA, Joe Biden, va fer pública ahir a la nit una nota en què informava que dimarts va saber que el fiscal de Delaware té oberta una investigació sobre les seves finances. “Em prenc aquesta qüestió molt seriosament -va apuntar el fill del demòcrata-. A la fi es demostrarà que vaig gestionar els meus assumptes de forma legal i adequada”. Al tancament d’aquesta edició es desconeixien els motius pels quals Hunter Biden és objecte de la investigació, tot i que segons la CNN els investigadors estan analitzant si ell i els seus socis van infringir lleis fiscals en els seus negocis amb països estrangers, principalment amb la Xina.

En la mateixa nota, difosa per l’equip de comunicació de Joe Biden, s’explica que “el president electe està profundament orgullós del seu fill, que ha superat difícils desafiaments, inclosos atacs personals despietats en els últims mesos, dels quals ha emergit més fort”. Els atacs, que van ser incitats entre d’altres pel president Trump, es van centrar en els negocis de Hunter Biden durant l’etapa del seu pare com a vicepresident amb Barack Obama. De fet, Trump va acabar afrontant un impeachment per les seves pressions als president d’Ucraïna perquè anunciés una investigació sobre Joe Biden a qui el republicà va acusar de xantatge polític contra Kíev quan el seu fill formava part d’una empresa ucraïnesa que estava sent investigada per corrupció.

Segons una font anònima citada pel Washington Post, la investigació oberta en aquest moment no tindria relació amb les acusacions que va fer Donald Trump durant la campanya electoral. La CNN apunta, a més, que la investigació va començar el 2018 i que s’ha reprès passades les eleccions, després d’un parèntesi per no interferir en el procés electoral.

Mentrestant, i passades cinc setmanes des de la cita amb les urnes, a Donald Trump se li esgoten les opcions jurídiques per intentar retenir el poder. Ahir, en una tempesta de tuits, va demanar “anul·lar” les eleccions.