Trump felicita López Obrador, amb qui espera treballar "en benefici" dels EUA i de Mèxic

La victòria aclaparadora del candidat de l'esquerra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a les eleccions presidencials de Mèxic d'aquest diumenge ja ha fet la volta al món i diversos líders polítics internacionals han valorat el gir en el lideratge del país, tant els més pròxims com els més allunyats al seu projecte polític.

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sigut dels primers –i dels més sorprenents– a fer-ho. "Tinc moltes ganes de treballar amb ell –ha escrit en una piulada–, hi ha molta feina a fer en benefici tant dels Estats Units com de Mèxic". Precisament, Trump ha carregat contra Mèxic des que va arribar a la Casa Blanca amb la seva polèmica política de "tolerància zero" amb la immigració, la persistència en la construcció del mur a la frontera entre els dos països o l'aplicació de polítiques comercials proteccionistes que han afectat els mexicans –a part del Canadà i la Unió Europea– amb l'aplicació d'aranzels.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!