Trump: “Qui faci negocis amb l’Iran no en farà amb els EUA”

Hores després de reactivar les sancions contra l’Iran, Donald Trump va advertir ahir el món, i especialment els seus aliats europeus, que qui faci negocis amb Teheran no en podrà fer amb els Estats Units. El president nord-americà va assegurar, a través dels seus habituals tuits matinals, que el que està demanant “ni més ni menys” és “la pau mundial”.

El seu avís arribava l’endemà que la Unió Europea -que ha promès defensar el pacte multilateral impulsat pel seu antecessor, Barack Obama- anunciés un pla per blindar les seves empreses de les noves sancions nord-americanes. La mesura és semblant a la que va crear el 1996 per eludir l’embargament comercial nord-americà a Cuba, i té dos objectius clars: intentar aturar la sortida de les empreses europees de l’Iran que temen represàlies dels EUA i convèncer Teheran que no abandoni el pacte.

Els europeus ho consideren una qüestió de seguretat, i per això han aprovat multar les empreses europees que marxin de l’Iran per evitar les sancions econòmiques nord-americanes. Tant la UE com els altres signants de l’acord nuclear iranià, la Xina i Rússia, creuen que les negociacions amb Teheran del 2015 van servir perquè s’aturés la fabricació d’una bomba atòmica.

“Qualsevol que faci negocis amb l’Iran no farà negocis amb els Estats Units”, va tuitejar Trump, que considera el pacte “horrible”. Amb les noves sancions, l’inquilí de la Casa Blanca espera forçar el govern iranià a un diàleg per aconseguir “un acord més complet” que també inclogui el que considera “les activitats malignes del règim”, com el seu programa de míssils balístics i “el seu suport al terrorisme”. Per a ell, l’Iran pot optar per canviar aquest “comportament amenaçador i desestabilitzador” i reintegrar-se a l’economia global o bé “continuar per un camí d’aïllament econòmic”.

Canvi de règim?

Alguns analistes del Pròxim Orient lamenten que la política exterior de Trump busca un canvi de règim a l’Iran, però el seu govern ho nega. “No busquem un canvi de règim sinó un canvi de comportament”, va dir un alt càrrec del govern en una conferència telefònica amb periodistes.

L’Iran, de moment, ha rebutjat la proposta d’una nova negociació de Trump perquè creu que no és creïble, i fins i tot ha dit que ho consideraria “una humiliació”. Tot això pot canviar els pròxims mesos quan la pressió econòmica es faci encara més evident. Al novembre entrarà en vigor la segona ronda de sancions, que inclou l’adquisició de petroli, una de les principals fonts de divises del país.

Les primeres empreses afectades

L’amenaça de Trump de sancionar les companyies estrangeres que mantinguin negocis amb l’Iran ja ha obtingut les primeres reaccions. El fabricant de cotxes Daimler va anunciar ahir que ha congelat les seves operacions per produir camions al país, amb el qual havia reestablert les relacions comercials el 2016. Tot i així, l’empresa alemanya va recordar que després de la primera retirada, el 2015, tenia una activitat molt limitada a l’Iran. Altres firmes com Renault o PSA ja havien avisat al juliol que suspendrien inversions en cas que els Estats Units apliquessin noves sancions.