Trump titlla de "països de merda" el Salvador i Haití

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a generar polèmica per uns comentaris desafortunats en titllar de "països de merda" ["'shithole countries'", com ha dit en anglès] Haití, el Salvador i alguns estats africans, durant una reunió amb senadors i legisladors dels dos partits nord-americans, segons publica el 'Washington Post'.

Durant un debat sobre possibles reformes migratòries que facilitarien l'entrada d'immigrants procedents de països que havien estat retirats fa poc del programa d'estatus de protecció temporal, com el Salvador, Haití, Nicaragua o el Sudan, Trump va preguntar: "Per què ve cap aquí tota aquesta gent de països de merda?", va dir, segons van explicar alguns legisladors presents a la reunió.

Trump va afegir que preferia que els immigrants que arriben als Estats Units vinguessin de països com Noruega. El dia anterior s'havia entrevistat amb la primera ministra d'aquell país.

Els comentaris de Trump van deixar impactats els legisladors presents a la cita, segons el diari. ' Los Angeles Times' també va confirmar l'episodi, i va afegir altres comentaris de Trump en aquella reunió, com quan va exclamar: "Per a què volem haitians aquí? Per a què volem a tota aquesta gent de l'Àfrica aquí?".



La Casa Blanca, de fet, no va negar que el president hagi fet aquests comentaris. U n portaveu del govern nord-americà, Raj Shah, va emetre un comunicat per afirmar: "Certs polítics de Washington trien lluitar per països estrangers, però el president Trump sempre lluitarà pel poble nord-americà".



"El president Trump lluita per aconseguir solucions permanents que fan més fort el nostre país, en donar la benvinguda a aquells que puguin contribuir a la nostra societat, fer créixer la nostra economia i integrar-se en la nostra gran nació", afegia.



Trump "sempre rebutjarà les mesures temporals, febles i perilloses que amenacin les vides dels nord-americans que treballen de valent, i que soscavin les d'aquells immigrants que busquen una vida millor als Estats Units per camins legals", afegia Shah.



El projecte de llei negociat per sis senadors bipartidistes eliminaria l'anomenada 'loteria de visats' que cada any assigna 50.000 visats a ciutadans de països amb una taxa baixa d'emigrants als Estats Units, un mecanisme que beneficia majoritàriament països de l'Àfrica.



Segons va dir a Efe una font del Senat que va demanar l'anonimat, la meitat d'aquests visats es reassignarien per als que fins ara estaven protegits per l'estatus de protecció temporal i l'altra meitat estarien reservats a immigrants que demostressin qualitats professionals que mereixessin la seva entrada als Estats Units, el famós "mèrit" que defensa Trump.



L'acord també obriria la porta a concedir la ciutadania a més d'un milió de joves indocumentats que van arribar al país quan eren petits, els coneguts com a 'dreamers' [somiadors], alhora que garantiria més de 1.000 milions de dòlars per projectar i construir el mur a la frontera amb Mèxic.