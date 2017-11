Trump frena, de moment, els trofeus de caça

Sorpresa a la Casa Blanca i satisfacció general entre els sectors conservacionistes per la victòria, almenys momentània. Donald Trump ha anunciat, via Twitter, que revoca la recent decisió del seu govern d'aixecar la prohibició d'importar trofeus d'elefants caçats des de Zimbabwe i Zàmbia. El veto queda en vigor fins que es produeixi "una revisió a fons" de l'assumpte. La mesura deixarà els caçadors nord-americans sense trofeus d'animals morts dissecats a les parets de casa seva. La família Trump és una gran aficionada a la caça, i fa tan sols unes setmanes es va poder veure al primogènit del president, Donald Jr., en una reserva d'Ohio.

Put big game trophy decision on hold until such time as I review all conservation facts. Under study for years. Will update soon with Secretary Zinke. Thank you!





L'aixecament d'aquesta prohibició, imposada el 2014 sota el mandat de l'expresident Barack Obama, va ser anunciat dijous passat pel Servei de Pesca i Vida Salvatge dels Estats Units, que va detallar que començaria a emetre permisos per a "la importació de trofeus de caça d'elefants" a batuts en aquests dos països africans, entre el gener del 2016 i el desembre del 2018. El veto es va produir després que un dentista de Minnesota sense la llicència necessària matés el lleó Cecil, un símbol a Zimbàbue, que va exigir poder jutjar el caçador.

La correcció de Trump ha estat molt ben rebuda entre les organitzacions animalistes i conservacionistes, com l'AWF que també a través de Twitter ha aplaudit que es mantingui "en espera" la decisió final.

President #Trump appears to have bowed to pressure from AWF and the global #conservation community, tweeting that the decision to reverse the ban on elephant and lion trophies is "on hold." https://t.co/X0cjm2vEM7 #WildlifeTrumpsTrophies pic.twitter.com/jNa9XWviRr