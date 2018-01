Trump dona la cara: “El llibre és una ficció i l’autor un farsant”

Com ja és habitual, Donald Trump va respondre ahir amb uns quants tuits de bon matí a la publicació divendres del polèmic llibre del periodista Michael Wolff, que qüestiona la seva capacitat per ser el president dels Estats Units. “Durant la meva vida, els dos avantatges que he tingut han sigut l’estabilitat mental i ser molt llest” i “No em qualificaria de llest, sinó de geni”, va escriure Trump a Twitter. Les piulades, sincerament, no van contribuir a presentar-lo com una persona amb gaire seny.

Però a migdia, el president nord-americà va comparèixer davant els mitjans de comunicació, amb posat serè, arguments raonables i acompanyat d’alguns dels pesos pesants del seu partit. I va aconseguir el que volia: sonar força convincent. Va assegurar que el polèmic llibre Fire and fury: inside the Trump White House (“Foc i fúria: dins la Casa Blanca de Trump”) és una pura ficció i el seu autor un farsant. Encara més: va advertir que si als Estats Units hi hagués unes lleis més estrictes sobre difamació, no passarien coses com aquestes. O sigui, “que qualsevol no podria dir el que li passés pel cap”, va afirmar textualment.

Trump va fer la roda de premsa al seu retir de Camp David, flanquejat pel senador republicà Mitch McConnell, el portaveu de la Cambra de Representants, Paul Ryan; el vicepresident, Mike Pence, i altres alts representants del seu partit. “Vaig estudiar a les millors universitats. Quan vaig acabar, vaig guanyar milions i milions de dòlars. He treballat durant 10 anys a la televisió, i també vaig tenir un èxit formidable”, va començar explicant Trump als periodistes. “He concorregut a les eleccions una sola vegada i he guanyat. I ara sento aquest individu, que no em coneix absolutament de res, que diu aquestes coses de mi”.

“Em sento dolgut”

El president va afirmar sentir-se “dolgut”, va insistir que “mai” havia tingut una entrevista de tres hores amb l’autor del llibre, i que encara menys s’havia trobat amb ell al Despatx Oval de la Casa Blanca, a diferència del que Michael Wolff assegura. “Això és imaginació seva”, va declarar Trump. “Vaig tenir una entrevista ràpida amb ell però fa molt temps i tenia a veure amb un article”, va precisar el president nord-americà.

Així mateix, Trump va recordar que Wolff va publicar en el passat un llibre sobre Rupert Murdoch -l’important empresari dels mitjans de comunicació- que incloïa informacions “falses”. Sigui com sigui, l’última obra de Wolff sobre les interioritats del president nord-americà és tot un èxit. El periodista, que ha entrevistat unes 200 persones per escriure el llibre, assegura que Trump està incapacitat per ser president dels Estats Units, i que els seus mateixos col·laboradors consideren que és com un nen perquè “necessita una gratificació immediata” -diu al llibre- o perquè tot ha de girar “al voltant seu”.