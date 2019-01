Trump hauria obligat el seu advocat a mentir al Congrés sobre Rússia

Sembla que el controvertit president dels Estats Units, Donald Trump, haurà de fer front a un nou escàndol. Segons ha publicat el portal de notícies nord-americà BuzzFeed, el mandatari va obligar el seu exadvocat personal, Michael Cohen, a mentir al Congrés nord-americà sobre els seus negocis amb Rússia. Concretament, sobre el projecte de Trump de construir a Moscou una Torre Trump.

La notícia ha corregut com la pólvora, i els principals mitjans internacionals se n'han fet ressò. Ha causat una especial irritació entre els representants demòcrates dels EUA. Segons la informació publicada pel portal, dos funcionaris nord-americans "implicats en una investigació" relacionada amb Cohen han explicat que Trump va demanar-li a l'advocat que digués que les relacions amb Moscou sobre aquest edifici havien acabat feia temps, abans de la campanya electoral de les presidencials, fet que no era veritat.

Segons aquestes fonts, Trump també va organitzar un pla per visitar Rússia durant la campanya presidencial del magnat amb la finalitat de reunir-se amb el mandatari rus, Vladímir Putin, i impulsar les negociacions sobre aquest projecte immobiliari. "Fes que passi", li va dir Trump a Cohen, segons les fonts citades per BuzzFeed.

Cohen, doncs, estava a càrrec del projecte immobiliari a la capital russa i informava periòdicament sobre els avenços de l'operació al mateix Trump i als seus fills Ivanka i Donald.

Al desembre, el mateix Michael Cohen va ser condemnat a tres anys de presó per una sèrie de càrrecs que inclouen assumptes vinculats a la investigació sobre la trama russa dirigida pel fiscal especial Robert Mueller. Entre aquestes acusacions hi hauria, doncs, les mentides al Congrés sobre el projecte de la Torre Trump a Moscou.

El mateix equip del fiscal Mueller va concloure que Trump havia ordenat a Cohen que mentís al Congrés després d'entrevistar testimonis de l'Organització Trump i revisar correus electrònics i altres documents de la companyia. Va ser llavors, segons apunta BuzzFeed, quan l'exadvocat va reconèixer que l'actual president li va demanar que no expliqués la veritat.

Ara, Cohen té previst testificar el 7 de febrer davant del comitè de supervisió de la cambra baixa dels Estats Units en relació amb l'anomenada trama russa.

La publicació ha generat enèrgiques reaccions entre l'oposició demòcrata, que ha assegurat que un fet així és intolerable. Per la seva banda, el president del comitè d'intel·ligència de la cambra baixa, el progressista Adam Schiff, ha assegurat que investigarà el cas.

The allegation that the President of the United States may have suborned perjury before our committee in an effort to curtail the investigation and cover up his business dealings with Russia is among the most serious to date. We will do what’s necessary to find out if it’s true. https://t.co/GljBAFqOjh