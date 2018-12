Les exigències de Trump sobre del mur fronterer forcen el tancament parcial del govern dels EUA

El govern dels Estats Units ha iniciat a la mitjanit, hora local, un tancament parcial. El desacord entre el president nord-americà, Donald Trump, i els demòcrates pels fons del mur a la frontera de Mèxic ha forçat aquest tancament, que és el tercer en dos anys. Trump exigeix 5.700 milions per iniciar la construcció de la tanca, la seva gran promesa electoral.

Hores abans la cambra baixa i el Senat han aixecat les seves respectives sessions davant la falta de consens per tirar endavant el pressupost del govern. I, per tant, nou departaments (ministeris) i diverses agències federals han tancat les seves portes. Prop de 800.000 funcionaris deixaran de cobrar i, d'aquests, 420.000 hauran de treballar sense sou perquè les seves feines es consideren essencials mentre que la resta es quedaran casa seva.

Com en altres tancaments anteriors, els serveis de correus i aeroports, l'exèrcit, la guàrdia fronterera o els programes estatals com la Seguretat Social o cupons d'aliments per famílies necessitades no es veuran afectats.

Els legisladors tornaran a buscar avui un acord pressupostari però les posicions entre demòcrates i republicans -el partit de Trump- estan, de moment, molt enrocades. El líder de l'oposició demòcrata al Senat, Chuck Schumer, ha advertit al president que no tindrà "aconseguirà el mur ni avui, ni la setmana que ve ni el 3 de gener".

Trump, per la seva part, ha amenaçat amb un "llarg tancament" i ha culpat de la situació als demòcrates. "No podem fer res, necessitem els vots dels demòcrates", ha dit en un breu vídeo des de la Casa Blanca que ha tuitejat en el seu compte.

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2018

Els dos últim tancaments del govern nord-americà es va produir a principis d'aquest any. El primer el gener, que va durar tres dies, i el segon, el febrer que només es va allargar unes hores. L'actual però podria durar molt més. Trump i els republicans veuen la negociació pressupostària com l'últim intent per obtenir diners per construir un nou mur fronterer ja que el proper dia 3 de gener els demòcrates prendran control de la cambra baixa després de la seva victòria en les legislatives del novembre passat.

El tancament més llarg de la història dels Estats Units es va produir el desembre de 1995, durant la presidència de Bill Clinton, i va durar 21 dies.

El fracàs d'un acord al Senat

Els demòcrates i republicans al Senat van arribar a un acord el dimecres passat per finançar el govern federal fins el febrer. Però l'endemà, la majoria republicana de la Cambra de Representants va rebutjar aquest projecte de llei bipartidista, després que Trump assegurés que el vetaria si no obtenia els 5.700 milions pel mur fronterer, i va aprovar un nova legislació que incloïa els fons exigits pel president nord-americà.

El projecte de llei de la cambra baixa tampoc va prosperar ja que els senadors demòcrates la van bloquejar. I ara s'obren unes noves negociacions en plenes vacances de Nadal amb un final incert. Els dos partits han deixat clar que no es faran enrere.

Trump s'havia mostrat a favor de mantenir el govern federal obert però va canviar de parer davant els forts atacs dels seus partidaris conservadors per la falta de finançament per la seva promesa electoral estrella. Considera la lluita pels fons pel mur a la frontera amb Mèxic vital per no perdre el suport de les bases i aconseguir la seva reelecció el 2020. Però la seva estratègia podria ser contraproduent ja que només un 36% dels nord-americans creuen que val la pena tancar el govern pel mur, segons una enquesta recent de Marist i la Ràdio Nacional Pública (NPR, per les seves sigles en anglès).