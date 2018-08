Trump no anirà a l'enterrament de John McCain

El president dels Estats Units, Donald Trump, no assistirà a l'enterrament en honor al senador John McCain, que va morir aquest diumenge als 81 any d'un càncer cerebral. Així ho ha assegurat aquest dilluns el portaveu de la família, Rick Davis.

"El president, pel que sabem, no assistirà a l'enterrament. És un fet", ha declarat Davis a un grup de periodistes, segons el diari nord-americà 'The Washington Post'.

Per contra, i segons va explicar el mateix Davis, els expresidents Barack Obama i George Bush sí que hi assistiran i faran un breu discurs durant la cerimònia, que se celebrarà dissabte que ve, a la catedral de Washington.

L'endemà el veterà de la Guerra del Vietnam i carismàtic senador nord-americà rebrà sepultura a la base naval d'Annapolis, a Maryland.

Malgrat que tant Trump com McCain han sigut republicans, la mala maror entre ells era coneguda per tothom. Com a conseqüència, no va estranyar que, després de donar a conèixer la gravetat de la seva malaltia, el mateix senador digués que no volia que el president Trump parlés al seu enterrament.

La Casa Blanca no ha emès cap comunicat amb motiu de la mort del senador, i les seves banderes amb prou feines han estat a mig pal durant menys de 48 hores, dos fets que han sigut criticats per legisladors i mitjans de comunicació nord-americans. Trump, però, sí que va mostrar el seu condol en un missatge a través de Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!