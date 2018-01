Trump va ordenar acomiadar el fiscal que investiga el 'Russiagate'

El president dels Estats Units, Donald Trump, va ordenar l'acomiadament el passat mes de juny de Robert S. Mueller III, el fiscal especial que dirigeix la investigació sobre Rússia i les seves ingerències en la campanya electoral nord-americana, però en l'últim moment es va fer enrere després que l'advocat de la Casa Blanca amenacés amb dimitir abans que complir aquella ordre.



L'enfrontament a l'ala oest de la Cassa Blanca marca la primera vegada que se sap que Trump ha intentat fer fora el fiscal especial. El mateix Mueller va conèixer aquest episodi en els últims mesos, ja que els seus investigadors han entrevistat actuals i antics funcionaris de la Casa Blanca durant la seva investigació per determinar si el president ha obstaculitzat la justícia.



Enmig d'una onada d'informacions als mitjans que apunten que Mueller estava examinant un possible cas d'obstrucció a la justícia del president, Trump va començar a argumentar que Mueller té tres conflictes d'interessos que el desqualificarien de supervisar la investigació, segons van explicar dues fonts. En primer lloc, va afirmar que una disputa anys enrere sobre les taxes del Trump National Golf Club havia fet que Mueller, que en aquella època era director de l'FBI, es donés de baixa com a membre d'aquell club.

El president també va dir que Mueller no podia ser imparcial perquè havia treballat recentment per al despatx d'advocats que anteriorment representava el gendre del president, Jared Kushner. I per últim, el president deia que Mueller havia estat entrevistat per tornar com a director de l'FBI el dia anterior a ser nomenat conseller especial sobre el cas, el passat maig.

540x306 El fiscal especial que investiga la trama russa als Estats Units, Robert Mueller. / Reuters El fiscal especial que investiga la trama russa als Estats Units, Robert Mueller. / Reuters



Després d'haver rebut l'ordre del president d'acomiadar a Mueller, l'advocat de la Casa Blanca, Donald F. McGahn II, es va negar a demanar al Departament de Justícia que el fes fora, dient que en lloc d'això pensava dimitir, segons van explicar quatre fonts, que parlen des de l'anonimat perquè no volen ser identificades parlant sobre una investigació oberta.



McGahn no estava d'acord amb la posició del president i li va dir als oficials de la Casa Blanca que l'acomiadament de Mueller tindria un efecte catastròfic sobre la presidència de Trump. McGahn també opinava que Trump no tiraria endavant amb l'acomiadament pel seu compte. El president finalment es va fer enrere.

Ty Cobb, que gestiona la relació de la Casa Blanca amb l'oficina de Mueller, va respondre aquestes informacions en un comunicat: "No volem comentar per respecte cap a l'Oficina del Consell Especial i el seu procés".



McGahn, que durant molt de temps va ser advocat per a les campanyes dels republicans a Washington i va assessorar la Comissió Electoral Federal, va ser també el principal advocat de la campanya Trump. Ha estat involucrat en gairebé totes les decisions clau de Trump -com l'acomiadament del llavors director de l'FBI, James Comey- que estan sent escrutades per Mueller.

540x306 L'advocat assessor de la Casa Blanca, Donald F. McGahn II, va amenaçar amb dimitir si es feia fora el fiscal especial Robert Mueller. L'advocat assessor de la Casa Blanca, Donald F. McGahn II, va amenaçar amb dimitir si es feia fora el fiscal especial Robert Mueller.

L'advocat també estava preocupat perquè un acomiadament del fiscal especial provoqués encara més dubtes sobre si la Casa Blanca intentava obstruir la investigació sobre Rússia.

En aquell temps en què Trump volia acomiadar Mueller, el seu equip jurídic propi, dirigit pel seu advocat personal de molt de temps a Nova York, Marc E. Kasowitz, havia posat en marxa una estratègia de confrontació cap a la investigació sobre Rússia i estava indagant en els possibles conflictes d'interessos de Mueller i el seu equip. Aquestes indagacions van revelar que diversos dels fiscals de Mueller havien fet donacions als demòcrates.



Legalment, Mueller no pot tenir en compte afiliacions polítiques a l'hora de contractar els membres del seu equip. Però per als partidaris de Trump, això reforçava la idea que, tot i que Mueller és republicà, havia reunit un equip de demòcrates per derrocar el president.



Una altra opció que Trump va considerar en les discussions amb els seus assessors va ser acomiadar al fiscal general adjunt, Rod J. Rosenstein, i elevar a aquest càrrec el número 3 del departament de Justícia, Rachel Brand, per supervisar Mueller. Rosenstein s'encarrega de supervisar la investigació de Mueller des del març, quan el fiscal general Jeff Sessions es va inhibir d'aquesta funció.



Trump ha retallat significativament les seves crítiques a Mueller des de que va contractar Ty Cobb per al seu equip legal al juliol. Cobb coneix Mueller des de fa dècades i va aconsellar Trump que no guanyaria res de combatre el respectat fiscal especial. Des de l'arribada de Cobb, la Casa Blanca ha funcionat amb la premissa que la forma més ràpida d'esvair el núvol de sospites era cooperar amb Mueller, no pas lluitar contra ell.

540x306 Donald Trump participa aquests dies al Fòrum Econòmic Mundial a Davos. / Reuters Donald Trump participa aquests dies al Fòrum Econòmic Mundial a Davos. / Reuters

Tot i així, Trump ha estat dubtant durant mesos sobre si acomiadar o no Mueller, cosa que s'ha convertit en una preocupació omnipresent entre l'equip jurídic del president i els seus ajudants. La Casa Blanca ha negat gairebé una dotzena de vegades des del juny que Trump estigués considerant acomiadar Mueller. Els advocats del president, inclòs Cobb, han intentat calmar els ànims del president durant mesos, assegurant-li, cada cop que sortien noves revelacions de la investigació russa, que el procés estava a punt de finalitzar.

En una entrevista amb 'The New York Times' a l'Oficina Oval el mes de juliol, el president va deixar oberta la porta a acomiadar Mueller, dient que el fiscal especial traspassaria una línia vermella si la seva investigació s'ampliava per indagar en les finances de Trump. El president va dir que mai no hauria nomenat Sessions fiscal general si hagués sabut que es recusaria a si mateix per al càrrec.