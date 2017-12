Trump pagarà menys impostos gràcies a la seva reforma fiscal

Donald Trump fa temps que descriu la reforma fiscal, aprovada aquesta setmana al Congrés, com un regal de Nadal per a tots els nord-americans. La nova llei suposarà una rebaixa d’impostos per a la majoria, ell inclòs. De fet, segons càlculs de diversos economistes, les persones i famílies més adinerades seran les més afortunades. I la família Trump no n’és l’excepció.

El think tank progressista de Washington Center for American Progress (PAC) creu que el president nord-americà pagarà entre 11 i 15 milions de dòlars menys l’any gràcies als canvis en el sistema tributari impulsats pel seu govern i partit. Tanmateix, la xifra és una aproximació, ja que el magnat novaiorquès mai va publicar la seva renda fiscal, com sí que van fer els seus antecessors o tots els polítics que s’han presentat a la presidència nord-americana des del 1976.

Trump se’n va anar divendres passat cap a la seva luxosa mansió de Mar-a-Lago, a Florida, per celebrar les festes nadalenques amb la seva família. Ho va fer satisfet, després de firmar la nova llei fiscal al Despatx Oval i d’obtenir, per fi, el seu primer i desitjat triomf legislatiu.

Un govern “de milionaris”

El president nord-americà no serà l’únic que es beneficiarà de la reforma. Els seus assessors i els membres del seu govern “de milionaris” -així l’anomena el senador i excandidat presidencial Bernie Sanders- també s’estalviaran milions. El seu gendre, Jared Kushner, pagarà entre 5 i 12 milions de dòlars menys; el secretari d’Estat, l’exempresari petrolier Rex Tillerson, s’estalviarà uns 4 milions, i la secretària d’Educació, Betsy DeVos, uns 2,7 milions.

“Crec que els nord-americans, tant si es beneficien com si no de les retallades, estan indignats que tant Trump com membres del seu govern i del Congrés s’estalviïn tants diners amb la reforma fiscal”, va assegurar Seth Hanlon, expert del think tank que ha elaborat l’anàlisi, al diari The Guardian.

Les enquestes li donen la raó. Més d’un 50% dels ciutadans no aproven la nova legislació. Trump i els republicans, però, creuen que la seva opinió canviarà un cop vegin els resultats dels canvis en el sistema impositiu. Les famílies, de mitjana, pagaran 900 dòlars menys de taxes l’any vinent.

Tanmateix, l’oposició demòcrata critica que aquesta rebaixa sigui temporal -a partir del 2027, la majoria de nord-americans veuran un augment dels impostos-, mentre que la de les empreses sigui permanent. La rebaixa de l’impost de societats del 35% al 21% és la més important en els últims 30 anys. D’altra banda, les famílies riques s’estalviaran en proporció més diners -les del tram impositiu més alt, de mitjana, pagaran uns 50.000 dòlars menys.

Amb aquestes dades, els demòcrates esperen mobilitzar els seus votants i aconseguir una victòria en les eleccions legislatives del novembre de l’any que ve. Si els republicans perden el control d’una o de les dues cambres, Trump es quedaria sense poder tirar endavant gran part de la seva agenda.

A un 80% dels nord-americans els molesta que les empreses o les persones riques no paguin la seva part justa d’impostos, segons una mostra de Pew Research. I, d’altra banda, la desigualtat econòmica del país ha crescut exponencialment en els últims anys.

El 10% dels nord-americans més rics posseeixen el 76% de la riquesa del país. En els últims 30 anys, les seves fortunes han crescut un 54%. Els demòcrates, i economistes crítics amb la reforma fiscal, afirmen que els canvis impositius incrementaran aquesta desigualtat, a més de provocar un augment dels dèficits públics en els pròxims 10 anys.

Trump, però, diu, sense donar cap prova, que la legislació li costarà diners -una afirmació que la majoria d’experts fiscals han posat en dubte. I insisteix que la rebaixa fiscal és una llei que crearà llocs de treball i creixement econòmic i que ajudarà, sobretot, la classe mitjana. En els pròxims dies i mesos, republicans i demòcrates buscaran guanyar la lluita per imposar el seu relat.