Trump: "sóc la persona menys racista que heu entrevistat"

Donald Trump es defensa de la polèmica sobre els comentaris racistes que presumptament va fer en una reunió a la Casa Blanca: "sóc la persona menys racista que heu entrevistat", ha dit aquest diumenge als periodistes en arribar a un sopar al seu club de golf privat.

El president està acusat d'haver fet servir l'expressió "forats de merda" en referència a països africans, en una reunió sobre immigració al despatx oval que es va fer a porta tancada amb un grup de sis senadors. El president també es va mostrar contrari a admetre més immigrants haitians als Estats Units i que seria millor acceptar noruecs.

Trump va negar haver fet aquestes declaracions, però tampoc no va especificar què havia dit exactament: "heu vist el què han dit els senadors que van estar a la reunió? jo no vaig fer aquests comentaris", assegura. Un dels demòcrates presents a la trobada va acusar Trump d'haver fer servir un "llenguatge d'odi, vil i racista" de manera reiterada. En canvi dos senadors republicans que inicialment van afirmar que no ho recordaven, ara han canviat de versió: desmenteixen que Trump fes "aquests comentaris en qüestió" i que tot plegat ha estat una "gran tergiversació".

Les suposades paraules de Trump van generar una airada reacció dins i fora dels Estats Units i tant l'ONU com els països afectats han fet constar la seva protesta.