El nou atac de Trump a la premsa: els 'Fake News Awards'

El president nord americà Donald Trump s'ha inventat una nova categoria en el seu pols contra la premsa. Aquest dijous de matinada ha publicat a twitter una llista de notícies dels mitjans que més odia, sota l'epígraf "els guanyadors del premi a les falses notícies són...". Com era d'esperar, entre els guanyadors dels particulars "Fake News Awards" hi ha The New York Times, la CNN, i el Washington Post.

And the FAKE NEWS winners are... https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de gener de 2018

El tuit conté un enllaç a la pàgina web del partit republicà on es recullen els falsos premiats, encapçalada per una columna d'opinió del premi Nobel d'Economia Paul Krugman, crític infatigable del president, al diari novaiorquès, on assegurava que "el mercat no es recuperarà mai de l'elecció de Trump".

La introducció de la llista assegura que "2017 ha estat un any de biaix implacable, de notícies injustes i fins i tot de falses notícies. Els estudis han demostrat que més del 90% de la cobertura dels mitjans de comunicació del president Trump és negativa".

El missatge és una nou exemple de l'ofensiva sense precedents que s'ha emprès des del Despatx Oval contra la els mitjans de comunicació. Trump ja havia qualificat la premsa "d'enemic del poble" i des de la campanya electoral ha protagonitzat un menyspreu dels mitjans que no té precedents als Estats Units.

El tuit de Trump coincideix amb la publicació al diari The Washington Post d'una columna del senador republicà John McCain, on insta el president a posar fi a aquests atacs: "l'expressió 'fake news' que el president ha legitimat, és utilitzada pels autòcrates per reduir els periodistes al silenci", diu el senador, que lluita contra un tumor cerebral. En el mateix sentit, un altre senador republicà, Jeff Flake ha fet notar com el president veneçolà Nicolás Maduro, el sirià Baixar al Assad i el filipí Rodrigo Duterte han recorregut a la mateixa categoria per desprestigiar les veus crítics.

No és descartable que Trump passi de les paraules als fets. A principis de gener va assegurar que volia "revisar les lleis en matèria de difamació", després de la publicació del polèmic llibre sobre la seva arribada a la Casa Blanca.