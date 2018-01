Trump no té previst canviar el seu polèmic estil de governar

Donald Trump va deixar clar durant les primeres hores del 2018 que no canviarà la seva manera de governar. La xarxa social Twitter continuarà sent la seva arma per atacar els seus adversaris, expressar les seves opinions i impulsar la seva agenda política. Els seus tuits no agraden a la majoria dels nord-americans, però ell creu que són imprescindibles per explicar el dia a dia de la seva presidència.

El magnat novaiorquès ha fet miques les convencions i les normes del seu càrrec establertes pels seus predecessors. Els insults, les amenaces, les distorsions de fets o fins i tot mentides són ara habituals a la Casa Blanca. Els seus seguidors creuen que el seu estil revela que és un president autèntic, mentre que els seus detractors consideren que el fan indigne de la institució que presideix. Sigui com sigui, Trump seguirà generant opinions viscerals i polaritzades. No s’espera que moderi el seu to, tot i que podria buscar pactes amb l’oposició en projectes legislatius per millorar les infraestructures del país i fer canvis en el sistema migratori.

L’any 2017 va acabar bé per al president nord-americà després d’uns primers mesos de govern caòtics. Els republicans van aprovar la seva reforma fiscal, que suposa una gran retallada d’impostos per a les empreses i una rebaixa més moderada per a la majoria dels nord-americans. Amb un triomf legislatiu a la butxaca, Trump espera complir una de les seves promeses més importants: construir un mur a la frontera amb Mèxic.

El nou any es presenta amb grans desafiaments tant a nivell nacional com internacional, i acabarà amb unes eleccions legislatives -previstes per al novembre- que posaran nota al seu lideratge a l’equador del mandat. Els demòcrates esperen treure profit de la seva baixíssima popularitat per recuperar el control de la cambra baixa. Les enquestes pronostiquen, de moment, una onada política al seu favor per aconseguir no només aquest objectiu, sinó també el control del Senat -tot i que la majoria d’analistes veuen aquest canvi de majoria a la cambra alta molt complicat-. Si els pronòstics es compleixen, Trump ho tindrà molt difícil per tirar endavant les seves polítiques.

A finals d’aquest mes, el 30 de gener, farà el seu discurs de l’estat de la Unió davant del Congrés. S’espera, com altres presidents, que subratlli els seus èxits i expliqui la seva agenda per als pròxims 12 mesos. Trump, segurament, presumirà de l’aprovació recent de la reforma fiscal, dirà que l’Estat Islàmic ha sigut derrotat i que l’economia està en un gran moment amb un atur sota mínims i uns mercats borsaris forts i a l’alça.

Tot i així, abans haurà d’evitar un tancament del seu govern. Els republicans necessiten el suport d’alguns legisladors de l’oposició per aprovar uns pressupostos abans del 19 de gener. Els demòcrates ja han insinuat que no pensen votar a favor de cap legislació si no obtenen una solució per als més de 700.000 joves indocumentats, els anomenats dreamers (somniadors), que van arribar al país quan eren menors d’edat. Trump va anunciar l’any passat que revocava l’ordre executiva del seu predecessor, Barack Obama, que els salvava d’una deportació. Aquesta decisió, però, no entra en vigor fins al març.

Corea del Nord, l’Iran, el Pròxim Orient o la Xina tornaran a ser temes rellevants en la seva agenda exterior. Els seu llenguatge bel·licós inquieta gran part de la comunitat internacional, tot i que les seves accions han sigut més moderades i semblants a les d’altres presidents.

Trump seguirà regint la seva política exterior a través del seu eslògan “Amèrica primer”. La Casa Blanca insisteix que això no vol dir uns Estats Units sols al món, sinó un govern que prioritza els interessos nord-americans. Els seus crítics, però, afirmen que les seves decisions han suposat una retirada del país del lideratge mundial i un aïllament en els afers internacionals. I posen d’exemple la sortida dels EUA de l’Acord de París sobre el canvi climàtic i la votació a les Nacions Unides per censurar la decisió de Trump de reconèixer Jerusalem com a capital d’Israel.

En els pròxims mesos el mandatari nord-americà podria prendre decisions que afectaran el tractat comercial amb Mèxic i el Canadà, i imposar nous aranzels comercials a la Xina. Les dues accions són promeses electorals que podrien aïllar encara més els Estats Units i provocar una guerra comercial.

Trump, probablement, continuarà tenint presents els seus seguidors a l’hora de governar. El mur, les restriccions migratòries i les polítiques proteccionistes van ser les promeses electorals que el van portar a la Casa Blanca i, per això, seran les seves prioritats per als pròxims mesos.

Mentrestant, la investigació sobre la ingerència russa en les últimes eleccions presidencials mantindrà l’ombra de dubte que s’ha instal·lat sobre el seu govern des del primer dia de la seva presidència.