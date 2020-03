Trump prohibeix els viatges d'Europa als EUA durant 30 dies

En el seu missatge a la nació, el president dels EUA ha informat que s'aplicarà "durant els pròxims trenta dies", però l'anunci oficial remès per la Casa Blanca no només no especifica la durada sinó que detalla que seguirà vigent "fins que el president hi posi fi". Donald Trump ha anunciat aquesta matinada que, almenys durant un mes, els europeus no podran viatjar als Estats Units. La prohibició afecta els ciutadans de l’espai Schengen i aquelles persones que hagin trepitjat territori europeu en els 14 dies previs al seu viatge. El Regne Unit queda exclòs de la mesura més dràstica presa pel president nord-americà, després d'aprovar-ne una de similar a finals de gener per als viatgers procedents de la Xina. Entrarà en vigor a la mitjanit de divendres dels Estats Units (4:59 minuts de la matinada de dissabte a Catalunya). Les principals excepcions s'apliquen als nord-americans i aquells que disposin de residència permanent.

El president ha definit la mesura com "una resposta sense precedents" per afrontar la crisi sanitària del coronavirus, declarada ahir pandèmia per part de l'OMS i definida per Donald Trump com "un virus estranger". El mandatari ha afirmat sentir-se "confiat" que el veto "suposarà una reducció significativa de l'amenaça cap als nostres ciutadans". Això malgrat que el virus ja s’ha propagat per tot el país -amb més de 1.200 casos diagnosticats i 37 defuncions confirmades en 42 estats i Washington DC-, de manera que la mesura sembla no tenir sentit pràctic. Aquestes xifres, encara relativament baixes, estan vinculades a la manca de tests de diagnòstic disponibles, és a dir, que els números s'incrementaran a mesura que les proves es vagin distribuint i efectuant arreu del país. Com va assenyalar dimarts al Capitoli el doctor Anthony Fauci, director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses, "veurem més casos i les coses aniran a pitjor".

Ignorant tot això, Trump s’ha vantat de tenir "radicalment menys casos" que una Europa que "ha fracassat a prendre les mateixes precaucions i restriccions de viatge des de la Xina" que els EUA. Com a resultat, ha afegit el president, el país ha quedat "sembrat de viatgers [procedents] d'Europa" portadors del virus. Trump ha passat per alt que Itàlia, el país europeu més afectat fins ara, va aplicar les mateixes restriccions per als viatgers procedents de la Xina el mateix dia que Washington. A més, moltes línies aèries van anunciar la suspensió de les seves operacions amb el país on es va detectar aquest nou coronavirus. El risc d'infecció per als nord-americans "és molt, molt baix", ha afirmat Donald Trump, abans d’afegir que les asseguradores mèdiques s'han compromès a incloure a les seves cobertures el tractament de la infecció. Això sí, no ha aclarit què passarà amb els prop de 30 milions de ciutadans que no tenen assegurança mèdica. També ha anunciat mesures econòmiques per pal·liar les conseqüències de la crisi.

Poc després del missatge a la nació de Donald Trump, l'NBA ha anunciat que suspèn la competició de forma indefinida després de conèixer-se un cas positiu, el del jugador francès dels Utah Jazz, Rudy Gobert. A més, el matrimoni conformat pels actors Tom Hanks i Rita Wilson, que són a Australia, han compartit a través de les xarxes socials que estan infectats pel virus.