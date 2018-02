Trump ordena prohibir els dispositius que converteixen armes en metralladores

El president dels EUA, Donald Trump, ha ordenat el seu govern adoptar mesures per "prohibir tots els dispositius" que poden col·locar-se en les armes semiautomàtiques perquè disparin més ràpid, el mètode utilitzat per perpetrar la majoria de massacres.

"He signat un memoràndum perquè el fiscal general [dels EUA, Jeff Sessions] proposi regulacions que prohibeixin tots els dispositius que converteixen les armes legals en metralladores", ha afirmat Trump en un acte de condecoració a agents de l'ordre a la Casa Blanca. El president preveu que els tràmits perquè entri en vigor la mesura estigui llest "molt aviat".

Els dispositius als quals es referia Trump es coneixen en anglès com 'bump estocs' i poden incorporar-se en les culates dels fusells semiautomàtics per poder obrir foc de manera completament automàtica per tal de disparar més ràpid.

L'ús d'aquests accessoris permetre que l' autor del tiroteig d'octubre a Las Vegas disparés 9 bales per segon des de la finestra d'un hotel i causés la mort de 58 persones i ferides a 489 que assistien a un concert a l'aire lliure.

Després d'aquest tiroteig, la Casa Blanca va afirmar que donava "la benvinguda a un debat" sobre la possibilitat de restringir la venda dels 'bump estocs', atès que les armes automàtiques estan prohibides als Estats Units i aquests mecanismes permeten simular-les.

"Som aquí perquè això no torni a passar mai més" Els estudiants i pares activistes de l'escola secundària de la Florida, on 17 adolescents i membres del personal van ser assassinats la setmana passada en un tiroteig participaran aquest dimecres en una concentració a la capital de l'estat per demanar la prohibició de fusells d'assalt. La massacre de la setmana passada, el segon tiroteig més mortífer en una escola pública a la història dels Estats Units, ha inflamat un debat nacional sobre els drets de posseir armes i ha fet que estudiants de tot el país, i en especial de l'afectat Marjory Stoneman Douglas de Parkland, exigeixin mesures per a controls més estrictes d'armes de foc. "Som aquí per assegurar-nos que això mai no torni a passar", ha afirmat Diego Pfeiffer, un directiu del centre, davant d'una multitud concentrada a la capital, Tallahassee, després d'arribar en autobús des de Parkland.

Encara que la idea d'augmentar la regulació dels dispositius rebre fins i tot el suport de diversos republicans tradicionalment contraris al control d'armes i de la pròpia Associació Nacional del Rifle (NRA), el debat al Congrés sobre el tema està estancat.

La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, va dir en una conferència de premsa minuts abans de l'anunci de Trump que el president "no dóna suport l'ús dels 'bump estocs", i ha assegurat que aviat hauria notícies sobre aquest tema.

Aquest dilluns, Trump va expressar el seu suport a un projecte de llei d'abast limitat que busca augmentar la cobertura i l'eficàcia de la base de dades nacional sobre antecedents criminals per impedir que les persones allà incloses puguin comprar armes.

El president rebrà aquest dimecres a la Casa Blanca a estudiants i professors de diverses escoles del país, entre ells alguns de l'institut de Parkland i persones afectades per altres tirotejos en centres educatius, com el de Columbine (Littleton, Colorado) el 1999 i el de Sandy Hook (Newtown, Connecticut) el 2012.