"Trump és un racista, un estafador, un trampós", diu el seu exadvocat

L'exadvocat de Donald Trump, Michael Cohen, ha declarat aquest dimecres davant del Congrés dels Estats Units, en una declaració pública on ha tingut dures paraules per a l'actual president dels EUA. "És un racista, és un estafador, és un trampós", ha dit Cohen, que ha estat condemnat ja a tres anys de presó per evadir impostos, mentir al Congrés dels EUA i violar la llei de finançament electoral per tapar dos presumptes adulteris de Trump durant la campanya presidencial del 2016.

Cohen -conegut com el fixer que va rentar els draps bruts del magnat novaiorquès durant una dècada- assegura que està "avergonyit" de les coses que va fer "per protegir Trump" quan era el seu advocat.

"Mai en un milió d'anys hagués imaginat, quan vaig acceptar treballar per Donald Trump el 2007, que podria presentar-se a president, llançar una campanya basada en l'odi i la intolerància, i de fet guanyar. Lamento haver dit 'sí' al senyor Trump. Lamento tota l'ajuda i el suport que li vaig donar en aquest camí", ha afirmat Cohen, visiblement afectat, davant dels congressistes.

"Estic avergonyit perquè vaig escollir prendre part en amagar els actes il·lícits de Trumo abans que seguir la meva pròpia consciència", ha afirmat. "L'última vegada que vaig aparèixer davant del Congrés ho vaig fer per protegir Trump, ara estic aquí per explicar el que sé de Trump".

L'ex advocat ha explicat que l'exassessor de Trump Roger Stone va informar al llavors candidat a la presidència que havia parlat amb el cap de Wikileaks, Julian Assange, sobre la publicació dels correus electrònics piratejats al Comitè Nacional Democràtic.

Conscient de la seva poca pròpia "credibilitat", Cohen ha presentat alguns documents com a prova, com un xec que va rebre de Trump per pagar el silenci de l'actriu porno Stormy Daniels, que assegurava haver tingut una aventura amb l'avui president. També ha presentat documents per sustentar una altra acusació contra el president, del que diu que "infla i desinfla els seus actius (econòmics) en funció dels seus interessos financers".

"El presid ent dels Estats Units va signar un xec personal per pagar pel silenci d'Stormy Daniels com a part d'un pla criminal per violar les lleis de finançament electoral", ha afirmat, i ha explicat també com el llavors candidat va amenaçar totes les escoles i col·legis on havia estudiat amb repressàlies terribles si feien públiques les seves notes.

"Trump coneixia i dirigia les negociacions per a una torre Trump a Moscou durant la campanya (per la presidència dels EUA) i va mentir sobre això. Va mentir perquè no esperava guanyar les eleccions i va mentir perquè esperava guanyar centenars de milions de dòlars amb aquest projecte immobiliari", ha afirmat.

Cohen ha estat molt dur amb Trump, a qui diu que ha pogut conèixer molt bé durant tots els anys que ha treballat amb ell, i ha remarcat que com a president dels EUA "s'ha convertit en la pitjor versió d'ell mateix". "Trump és capaç d'actuar amb amabilitat, però no és amable, és capaç d'actuar amb generositat però no és generós" i es va presentar a la presidència "per fer la seva marca més gran, no per fer els EUA grans un altre cop (com deia el seu lema)".

"Mai he sentit Trump dir-me en privat res que em faci pensar que estima aquesta nació o vulgui fer-la millor. De fet, va fer el contrari", ha afegit.