Trump rebutja les acusacions del llibre i es defineix com un "geni molt estable"

El president dels Estats Units s'ha descrit a si mateix aquest dissabte com un "geni molt estable", en rebuig a la publicació del llibre 'Fire and fury: inside the Trump White House' [Foc i fúria: dins la Casa Blanca de Trump], en què el periodista Michael Wolff qüestiona que el magnat estigui capacitat per al càrrec a què ha accedit.

"De fet, durant la meva vida, els dos avantatges que he tingut han estat l'estabilitat mental i ser molt llest", ha dit Trump al seu compte de Twitter, contra els comentaris de prop de 200 persones del seu cercle que el presenten com un inepte. El president republicà ja va assegurar ahir que el llibre està ple de mentides i "xafarderies de tabloide".

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de gener de 2018

Trump ha aprofitat l'ocasió per tornar a criticar el seu excap d'estratègia, Steve Bannon, de qui ha assegurat que tothom l'ha "abandonat com un gos" i que quan el van fer fora "va plorar i suplicar pel seu lloc de treball". De l'autor del llibre n'ha dit que és un "complet perdedor" i que s'inventa històries per vendre el seu "fals i avorrit llibre".

Precisament, Wolff ha explicat aquest dissabte a la BBC Radio que està convençut que les revelacions que detalla en el text acabaran desembocant en el final anticipat de la presidència del magnat. L'escriptor assegura que la idea més important del seu llibre, que Donald Trump està incapacitat per ser president dels Estats Units, està prou cimentada. "És bastant evident que hi ha un efecte molt clar que 'l'emperador està nu'", ha declarat.

El llibre, des d'ara mateix un dels 'bestsellers' del 2018, narra com ni tan sols el mateix Trump confiava en una victòria electoral després de postular-se amb l'única ambició de donar notorietat a la seva figura. Wolff ha recopilat més de 200 entrevistes per donar forma a una obra que, no obstant això, no ha estat exempta de crítiques per certs aspectes inexactes o massa dependents de les deduccions de l'autor.