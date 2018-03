Trump reclama 20 milions a l’actriu amb qui va tenir sexe

El culebró entre Donald Trump i l’actriu porno Stormy Daniels continua encaminat a convertir-se en una història recurrent de les pàgines de política més que no pas en un afer per al xafardeig. Els advocats que representen el president nord-americà han presentat un escrit davant d’un tribunal federal de Los Angeles, a l’estat de Califòrnia, en què avancen que li plantejaran una demanda per 20 milions de dòlars (16,2 milions d’euros). La xifra astronòmica es justifica pel dany que està causant a la imatge de Trump, després d’haver trencat el suposat pacte de silenci a què van arribar les dues parts abans de les eleccions del novembre del 2016 per no revelar les trobades sexuals que havien mantingut Trump i Daniels. L’actriu, però, entén que l’acord es va trencar perquè en el document que li van oferir els lletrats no hi figurava la signatura de Trump.

Aquest nou episodi suposa el primer cop en què Trump s’involucra directament en l’afer, ja que la demanda va al seu nom. El president ha negat amb vehemència les suposades relacions sexuals.

Segons l’acord de no revelació, Daniels, el nom legal de la qual és Stephanie Clifford, hauria de pagar un milió de dòlars cada cop que explica la història amb Trump i, segons els lletrats, ja ho ha fet en una vintena d’ocasions. L’actriu manté que durant uns mesos del 2006 va mantenir una relació amb Trump, que llavors ja estava casat amb Melania i era un empresari multimilionari. L’advocat personal del president, Michael Cohen, ha explicat que una dècada després, ja en mig de la campanya presidencial, va pagar de la seva butxaca 105.000 euros a Daniels però no ha detallat ni el motiu ni si Trump n’estava al corrent. En el rerefons de la polèmica hi ha saber si Trump hauria d’haver declarat els 105.000 euros com a despesa política en la campanya per a la Casa Blanca, ja que els diners eren perquè no sortís una informació que l’hauria perjudicat en la cursa amb Hillary Clinton.

Michael Avenatti, l’advocat de l’actriu, va assegurar que a la seva clienta no li fan por les amenaces i pressions de Trump i el seu equip legal per mantenir l’afer en un àmbit privat i va assegurar que el president pretén “simplement amagar la veritat al poble nord-americà”, que va mantenir sexe amb Daniels. “El fet que un president en actiu demandi per més de 20 milions d’euros per falsos danys contra un ciutadà privat, que només intenta dir al públic què ha passat realment, és realment notable -va subratllar Avenatti, en un comunicat-. No ens deixarem vèncer i no ens intimidarem amb aquestes amenaces”.

De fet, el moviment de Trump és vist com un avís que és millor que mantingui la boca tancada i més tenint en compte que la demanda està sobre de la taula d’un jutge federal, nomenat pel mateix president, i per tant, amb un suposat caràcter més conservador que els que poden tenir els jutges de l’estat de Califòrnia, un feu anti-Trump.

Acomiadat de l’FBI el dia abans de jubilar-se

El fiscal general dels Estats Units, Jeff Sessions, va acomiadar el número 2 de l’FBI, Andrew McCabe, poc més d’un dia abans de la seva jubilació, una decisió que el deixarà sense cobrar part de la pensió. Sessions conclou que McCabe va fer “filtracions no autoritzades als mitjans de comunicació i no va ser franc fins i tot sota jurament”. McCabe va negar els fets i va assegurar que és víctima d’una represàlia per haver participat en la investigació sobre el Russiangate.