Trump rectifica i diu que mantindrà el grup de treball de covid-19 "indefinidament"

Havia espantat tothom amb l'anunci que pensava desmantellar el grup de treball sobre el covid-19 que encapçala la resposta a la pandèmia des de la Casa Blanca. I en només 24 hores ha rectificat. Aquest dimecres el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que, com que "està funcionant tan bé", pensa mantenir el grup d'experts científicis de manera "indefinida".

Quan algunes prediccions matemàtiques avisen que les xifres de morts es podrien duplicar en els pròxims dies, l'anunci de dimarts sobre la intenció de Trump d'anar desfent a poc a poc el grup de treball sobre coronavirus i tornar-ne les competències a l'agència federal corresponent havia generat polèmica als EUA.

Tot i aixi, Trump insisteix en la necessitat de reobrir l'economia. En una entrevista exclusiva dimarts a la nit a la cadena ABC, el president va insistir en aquesta línia i fins i tot va admetre que podria generar un cost humà: "Això afectarà gent? Sí. Això afectarà negativament gent? Sí. Però hem d' obrir el país, i aviat".

"Com que ha funcionat tan bé, el grup de treball continuarà indefinidament concentrat en la seguretat i en tornar a obrir el país. Podríem treure'n gent o afegir-n'hi, si cal. El grup de treball també se centrarà en vacunes i tractaments", ha afegit aquest dimecres Trump en una sèr¡e de tuits. Semblava rectificar, així, la decisió. Però afegia un matís: el grup científic canviaria ara la prioritat per concentrar-se en la reobertura del país.

The White House CoronaVirus Task Force, headed by Vice President Mike Pence, has done a fantastic job of bringing together vast highly complex resources that have set a high standard for others to follow in the future. Ventilators, which were few & in bad shape, are now being.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2020

....gloves, gowns etc. are now plentiful. The last four Governors teleconference calls have been conclusively strong. Because of this success, the Task Force will continue on indefinitely with its focus on SAFETY & OPENING UP OUR COUNTRY AGAIN. We may add or subtract people .... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2020

Una reobertura que, encoratjada pel mateix president, aquest diumenge haurà arribat, totalment o parcialment, a 43 estats dels EUA. I que arriba, també, malgrat els advertiments del mateix cap científic del grup de treball de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, que aquest dimarts alertava de voler reobrir-ho tot massa de pressa i preguntava als governadors: "Quantes morts esteu disposats a acceptar?"

L'equip de treball de la Casa Blanca està encapçalat pel vicepresident Mike Pence, però té Fauci com a científic principal. El mateix Pence va ser qui va dir dimarts que el grup es desintegraria a finals de maig, malgrat que les prediccions matemàtiques de la propagació del virus alertaven d'un repunt dels morts al país que podria arribar fins a 134.000, el doble del que el mateix model matemàtic havia predit anteriorment.

Els Estats Units superaven ahir els 71.000 morts per covid-19, amb un total d'1,2 milions de casos. Representen la tercera part dels 3,6 milions de contagis registrats oficialment al món, amb 258.000 morts en total, segons dades de la Universitat Johns Hopkins.

Amb les xifres encara pujant, el grup de treball de la Casa Blanca dirigit per Pence no es va reunir dissabte passat, com era habitual, i també va cancel·lar la reunió de dilluns, informa The New York Times. Alhora, el president ha fet les seves últimes aparicions sense la presència del grup, que sempre l'havia escortat en les rodes de premsa diàries anteriorment. Això s'ha observat sobretot després la roda de premsa en què Trump va recomanar injectar desinfectant als pacients de covid-19. La coordinadora de la resposta al virus dins el grup de treball, la doctora Deborah Birx, va haver de defensar el president en unes quantes entrevistes de premsa els dies següents, alhora que recomanava als ciutadans de no ingerir ni injectar-se desinfectant.