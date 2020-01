Trump vol fer recular els EUA mig segle en la protecció mediambiental

Assegura Donald Trump que per a ell “el medi ambient és molt important” i que fins i tot hi ha qui el considera “un mediambientalista”. No obstant això, en un acte organitzat ahir a la Casa Blanca, el president va presentar un projecte de reforma de la llei nacional de política ambiental que li comportarà amb tota probabilitat nombroses demandes d’organitzacions ecologistes als tribunals. Els canvis que proposa l’administració són els que porta dècades reclamant la indústria gasística i petroliera, així com alguns sindicats.

La reforma, que ignora el concepte canvi climàtic, entrarà al registre federal avui i podria entrar en vigor a la tardor, després de passar per un procés de revisió i participació ciutadana. Redueix el nombre de projectes per als quals es requerirà un estudi d’impacte ambiental, així com la capacitat ciutadana per participar en l’avaluació de construccions que afectin les seves comunitats. Signada el 1970 per Richard Nixon, la llei ha permès frenar i bloquejar nombrosos projectes de mineria, explotació forestal i perforació.

Si arriba a entrar en vigor, serà més fàcil construir ponts, autopistes, oleoductes o centrals elèctriques, amb independència de les conseqüències per a l’entorn. El president va lamentar que en l’actualitat “pot portar més de deu anys construir una simple carretera” i “habitualment ni tan sols arribes a obtenir el permís”. Trump vol que es construeixi “més gran, més ràpid i amb un cost menor”. Culpa “els buròcrates” de l’administració federal de mantenir els projectes “als llimbs” per falta de “sentit comú” i de la “duplicitat” de la paperassa. “Solíem ser l’enveja del món i ara som com un país del tercer món”, va afirmar amb grandiloqüència.

Menys estudis d’impacte

El que proposa la Casa Blanca no és una modificació de la llei -que és potestat del Congrés- sinó de la seva interpretació. En essència, l’administració Trump estalviarà els estudis d’impacte ambiental als projectes finançats per la iniciativa privada o que compten amb poca inversió federal. Per als que sí que ho requereixin, redueix dràsticament l’abast de l’estudi i el temps màxim de lliurament. A més, elimina l’obligatorietat que les agències de govern avaluïn l’ impacte acumulatiu de les construccions, concepte que els tribunals han determinat que inclou l’estudi de les conseqüències per a l’escalfament del planeta i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.