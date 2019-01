Trump aixeca temporalment el tancament del govern mentre continua negociant sobre el mur

Donald Trump ha hagut d'acabar cedint. Després de 36 dies de tancament parcial de l'administració que han afectat 800.000 treballadors públics, el president nord-americà ha anunciat que durant les pròximes tres setmanes podran tornar a la feina i cobrar els seus salaris, mentre continua negociant amb els demòcrates la partida pressupostària de 4.500 milions de dòlars per reforçar el polèmic mur a la frontera amb Mèxic.

Trump ha promès que els treballadors seran compensats per les últimes cinc setmanes, en què no han cobrat: "M'asseguraré que els empleats reben la paga com més aviat millor. I això passarà molt aviat", ha dit.

"Estic orgullós d'anunciar que hem assolit un acord per acabar amb el tancament i reobrir el govern federal", ha declarat el president. Però tampoc ha descartat declarar una emergència nacional per finançar el mur: "Tinc una alternativa molt potent però no vull fer-la servir ara. Espero que no sigui necessari".