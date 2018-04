Trump amenaça amb una resposta "imminent" a Síria, i Rússia alerta de "greus repercussions"

Creix la tensió entre els Estats Units i Rússia sobre la guerra de Síria. El president Donald Trump s'ha reunit aquesta matinada amb els seus generals i ha dit que respondrà de manera imminent a l'atac amb armes químiques de dissabte, que va deixar desenes de morts civils a la ciutat de Duma. Moscou ha replicat que qualsevol actuació nord-americana contra Damasc tindria "greus repercussions".

Estats Units, França i la Gran Bretanya han responsabilitzat el règim de Baixar al-Assad de l'atac amb gas clor, i Trump ha dit que Vladímir Putin, amb el seu suport a Damasc, n'és també responsable. Rússia assegura que ha enviat personal militar a investigar el lloc de l'atac i diu que no hi ha rastre d'armes químiques i que si n'hi hagués seria responsabilitat dels rebels que lluiten contra Al-Assad.

"Prendrem una decisió aquesta mateixa nit o una mica més tard", ha dit Trump a la premsa abans de començar la reunió amb els seus caps militars, acompanyat del seu nou assessor de seguretat nacional, John Bolton. "No podem deixar passar les atrocitats que tots hem vist", ha afegit. Trump ha afirmat que "hi ha moltes opcions militars" i que n'informarà "aviat, possiblement després del fet". La reunió ha durat una hora i el comunicat posterior difós per la Casa Blanca no esmenta Síria.

Abans de la reunió Trump ha parlat amb el president francès, Emmanuel Macron, que també havia situat l'atac químic com una "línia vermella". La Casa Blanca va emetre una declaració en què explica que tots dos presidents "continuaran en coordinació per respondre a l'ús atroç d'armes químiques a Síria el 7 d'abril". França assegura que el règim de Damasc va utilitzar un "poderós agent neurotòxic, combinat amb clor per potenciar el seu efecte letal".

A la reunió del Consell de Seguretat de l'ONU s'han fet evidents les tensions entre Washington i Moscou, principal aliat del règim d'Al-Assad, juntament amb l'Iran. La representant nord-americana, Nikki Haley, ha dit que "les mans del règim rus estan tacades de sang de criatures sirianes". El seu homòleg rus, Vassily Nebenzia, ha lamentat que "Rússia està sent amenaçada de manera imperdonable" i ha negat que hi hagués cap atac químic. "A través dels canals pertinents hem transmès als Estats Units que les amenaces de les seves forces armades contra Síria —on, a petició del govern legítim d'un país, s'han desplaçat tropes russes— pot tenir greus repercussions".

L'abril de l'any passat Trump va ordenar un bombardeig contra una base militar siriana després d'un altre atac químic, pel qual el president nord-americà va emetre les seves primeres crítiques contra Putin, que l'havia ajudat a guanyar les eleccions del 2016.

En una intervenció per vídeo, l'enviat especial de l'ONU a Síria, Staffan de Mistura, ha mostrat la seva preocupació perquè la guerra de Síria s'està convertint en una amenaça per a la pau i la seguretat molt més enllà de la regió, amb la intervenció de potències internacionals. De Mistura es va referir a l'atac contra la base militar del règim sirià a l'est de Homs de diumenge, que s'atribueix a Israel, en el qual van morir almenys quatre assessors de l'Iran, que també combat a la guerra de Síria al costat d'Al-Assad.

Els Estats Units han demanat al Consell de Seguretat que es torni a posar en marxa el mecanisme d'investigació d'ús d'armes químiques a Síria.