Trump fa reverències a la Xina

Donald Trump ha desplegat les seves millors maneres amb Xi Jinping, a qui ha demanat més mà dura amb Pyongyang i amb qui ha signat contractes milionaris. Però la trobada no ha ofert més sorpreses i s’ha limitat a escenificar les bones relacions entre els dos líders. Corea del Nord i les diferències comercials van protagonitzar l’agenda de les converses entre el president xinès Xi Jinping i Donald Trump en el seu primer viatge oficial a la Xina.

Trump va demanar al president xinès, Xi Jinping, que treballi “molt intensament” per aconseguir la desnuclearització de Corea del Nord i va assegurar que la Xina té a les seves mans solucionar de manera “fàcil i ràpida” la crisi nord-coreana. Trump no va dubtar a afalagar el president xinès assegurant que “si treballa en alguna cosa intensament ho aconseguirà, no n’hi ha cap dubte”, i fins i tot li va agrair en diverses ocasions les mesures adoptades els últims mesos per restringir el comerç amb Pyongyang.

El to emprat per Trump queda molt allunyat de les denúncies fetes anteriorment contra la Xina per no haver fet res per frenar Corea del Nord. En canvi, Xi Jinping es va mantenir fidel al seu guió. Va reiterar que la Xina està compromesa amb la desnuclearització de la península de Corea, però va insistir en el diàleg per solucionar la crisi.

Sancions a Corea del Nord

El secretari d’Estat dels Estats Units, Rex Tillerson, va oferir més dades. En una roda de premsa des de Pequín va assegurar que tenen indicis que les sancions estan afectant el règim nord-coreà i que la Xina ha compartit aquesta informació amb ells. Va mostrar la seva confiança que les sancions, aprovades pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides, forcin Pyongyang a seure a dialogar.

La moderació de Trump també va arribar a les disputes comercials i va sorprendre tothom quan va declarar que no culpava la Xina del superàvit comercial i va apuntar com a responsable a la desastrosa situació a les anteriors administracions nord-americanes.

Sembla que Trump ha superat els temps no gaire llunyans en què acusava la Xina de robar els llocs de treball dels nord-americans per la deslocalització i amenaçava d’incloure-la a la llista de països que manipulen la seva divisa, a més d’apujar els aranzels als productes xinesos.

El desequilibri de la balança comercial és una dura realitat per als Estats Units, que es concreta en un dèficit de més de 340.000 milions de dòlars.

Impuls a una ruta comercial

Els acords comercials entre els dos països per valor de més de 253.000 milions de dòlars anunciats com “un miracle històric” permeten a Pequín mostrar-se magnànim i a Trump presentar-los com un triomf de la seva gestió personal per reduir el dèficit comercial. Es reparteixen entre els sectors energètic, automobilístic, tecnològic i aeronàutic. El gegant asiàtic es mostra disposat a comprar més productes agrícoles i energètics, com ara gas natural i fuel, i ha convidat les empreses nord-americanes a participar en el projecte conegut com a Nova Ruta de la Seda, en què es construiran grans infraestructures i projectes de telecomunicacions.

Malgrat la publicitat, el paquet de més de 253.000 milions només és un anunci d’intencions. La majoria dels acords s’han de concretar i negociar, i poden trigar anys a materialitzar-se.

Sobre els problemes de fons, com les restriccions de les empreses estrangeres al mercat xinès i els requisits de transferència de tecnologia que imposa Pequín, no s’han produït avanços.

Corea del Nord i el comerç no han sigut els únics temes de l’agenda. El paper dels Estats Units a l’Àsia i les ambicions expansionistes de Pequín al mar de la Xina Meridional segueixen creant friccions entre els dos països. A la roda de premsa conjunta, Xi Jinping va assegurar que li havia dit a Donald Trump que l’oceà Pacífic és prou gran perquè tots hi puguin trobar el seu lloc.

D’altra banda, també van acordar enfortir les operacions de pau de les Nacions Unides i va sorgir la proposta de treballar conjuntament en operacions antiterroristes al Pròxim Orient i l’Afganistan.