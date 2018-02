Trump sanciona 56 empreses que col·laboren amb Corea del Nord

Donald Trump pressiona Corea del Nord, coincidint amb el dolç moment que el règim de Pyongyang viu amb els veïns del Sud a compte de la diplomàcia olímpica. Però els Estats Units, que han acceptat amb alguna bufada aquest sorprenent apropament, han tirat pel dret i han imposat aquest divendres el paquet de sancions econòmiques més grans contra Corea del Nord per augmentar la pressió i aïllar encara més el país. L'objectiu dels nous càstigs són vint empreses i vint vaixells registrats o amb seu a diversos països, entre els quals la Xina, Panamà i Tanzània, segons ha anunciat el departament del Tresor.

"El Tresor està atacant de manera agressiva totes les vies il·lícites usades per Corea del Nord per evadir sancions, fins i tot mesures decisives per impedir que vaixells, companyies navilieres i altres entitats del món treballin per al règim de Corea del Nord", ha indicat el secretari del Tresor nord-americà, Steven Mnuchin. En total, són 56 empreses, radicades a Corea del Nord, la Xina, Singapur, Taiwan, Hong Kong, les illes Marshall, Panamà, Tanzània i les Comores.

Trump ja ho havia advertit hores abans, que el seu govern preparava un gran càstig per als que ajuden Pyongyang a esquivar les sancions, com per exemple amb activitats marítimes evasives que faciliten el transport il·legal de carbó i combustible. "El president també erosionarà les seves capacitats per comerciar amb béns a través d'aigües internacionals", ha recalcat Mnuchin.

Mnuchin ha afegit que "el president ha deixat clar a les companyies de tot el món que si trien ajudar a finançar les ambicions nuclears de Corea del Nord no faran negocis amb els Estats Units".

Com a conseqüència de la decisió del Tresor, queden congelats els actius que aquestes entitats i empreses puguin tenir sota jurisdicció dels EUA; així, també se'ls prohibeix fer transaccions financeres amb ciutadans nord-americans.