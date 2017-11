Trump anomena "Pocahontas" una senadora demòcrata amb arrels indígenes

La polèmica ha tornat a esquitxar, una vegada més, el president dels Estats Units, Donald Trump. En aquesta ocasió el mandatari nord-americà ha sigut acusat de racista en referir-se a una senadora demòcrata amb el nom de "Pocahontas".

Unes declaracions que Trump va realitzar aquest dilluns a la Casa Blanca durant la visita d'un grup d'indígenes navajo que van servir al país durant la Segona Guerra Mundial.

El president va fer un breu reconeixement de la labor d'aquests indígenes durant el conflicte armat, sobretot, referent al desenvolupament d'un codi basat en l'idioma navajo que permetia enviar missatges xifrats.

Trump també va reconèixer que els indígenes van ser els primers pobladors dels Estats Units. "Vostès van estar aquí molt abans que cap de nosaltres estiguéssim aquí".

Després d'aquestes paraules de gratitud el president, amb els cinc indígenes navajo al seu costat, es va referir a la senadora demòcrata Elizabeth Warren. "Tenim una representant al Congrés que, segons diuen, ha estat aquí des de fa molt temps. Li diuen Pocahontas".

La senadora Warren no va trigar a reaccionar. En una entrevista en la cadena MSNBC va assegurar que és "profundament lamentable que el president d'Estats Units no pugui aguantar ni tan sols una cerimònia d'homenatge a aquests herois sense haver de deixar anar un insult racial".

Warren, una de les dones fortes dins del partit demòcrata, va assegurar el 2012 que tenia arrels indígenes encara que no existeixen documents que corroborin la seva afirmació. Per això tant Trump com diversos representants republicans han acusat la senadora demòcrata de mentir sobre els seus orígens per avançar en la seva carrera política.

En aquest sentit, i després de les crítiques que va fer Warren a la MSNBC, la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, va assegurar que la intenció del president no era la d'emetre cap "insult racial" durant la seva trobada amb els indígenes, ja que, sent "un respecte extrem" pels nadius americans.