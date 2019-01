Trump diu als seus serveis secrets que “tornin a l’escola”

El poc tarannà presidencial del president Donald Trump queda clar cada dia, especialment al seu compte de Twitter. Però la picabaralla que porta des de l’inici del seu mandat amb els seus propis serveis d’intel·ligència amenaça amb fer vessar el got de la incorrecció política. Ahir mateix, el president es va tornar a despatxar a gust amb els caps de la intel·ligència nord-americana, als quals va acusar de “passius i naïfs” i va enviar “de nou a l’escola”. I és que hores abans aquests líders dels serveis d’intel·ligència havien comparegut al Capitoli dels Estats Units per desmuntar de bat a bat les teories polítiques del seu president respecte a l’Iran i Corea del Nord.

El director nacional d’intel·ligència, Dan Coats, i la directora de la CIA, Gina Haspel, van dir als congressistes que el règim de Kim Jong-un no té cap intenció d’abandonar el seu arsenal nuclear, malgrat l’acostament històric que Trump va fer amb el líder nord-coreà amb un teòric acord de desnuclearització coreà. Sobre l’Iran, els caps de la intel·ligència van dir que el règim dels aiatol·làs no està pas desenvolupant l’arma nuclear ni està violant els termes de l’acord internacional signat en època de Barack Obama. Una posició que ja van defensar abans que el president Trump decidís, de tota manera, retirar els EUA d’aquest acord el maig de l’any passat. Fins i tot després de la retirada dels EUA de l’acord, van dir els serveis d’intel·ligència, Teheran tampoc no ha incomplert els seus termes. “La gent de la intel·ligència sembla extremadament passiva i naïfquan es tracta dels perills que representa l’Iran. S’equivoquen!”, els va respondre ahir Trump en un tuit, on citava també els llançaments de coets de Teheran com a prova que el règim “s’està acostant al límit”. “Potser la Intel·ligència hauria de tornar a l’escola!”, va afegir.

Unes dures paraules que van aixecar polseguera ahir a l’arena política nord-americana. “El president té l’hàbit perillós de menysprear la comunitat d’intel·ligència perquè s’adapti a la seva realitat alternativa. La gent arrisca la seva vida per aquesta intel·ligència que ell senzillament deixa de banda a Twitter”, va dir el senador demòcrata Mark Warner. Tot i que des de la CIA i l’Agència Nacional d’Intel·ligència no van voler comentar les paraules del president, l’excap de la CIA John Brennan sí que va reaccionar, també a Twitter, i va dir que el rebuig de Trump a acceptar els informes i les posicions dels seus serveis secrets demostra només la seva “fallida intel·lectual”. Brennan ja va protagonitzar una polèmica amb Trump quan va qualificar de “pròxim a la traïció” el comportament del president en la seva roda de premsa conjunta amb Vladímir Putin l’any passat.