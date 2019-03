Trump ordena suspendre l'ajuda a El Salvador, Guatemala i Hondures

Tal com havia promès -i amenaçat- durant mesos, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat suspendre l'enviament de tot tipus d'assistència als països del Traingle Nord de l'Amèrica Central: El Salvador, Guatemala i Hondures. La decisió, segons ha confirmat a l'agència de notícies Efe un portaveu del govern, es va prendre el divendres a la nit, després que el mandatari critiqués enèrgicament els tres països per ajudar els nord-americans i "no fer res" davant les caravanes de migrants que tenen com a objectiu arribar als Estats Units.

El portaveu ha detallat que, seguint les ordres de Trump, el secretari d'Estat dels EUA, Mike Pompeo, ja hauria informat de la seva decisió al Congrés, que tindrà l'última paraula. "Per instrucció del secretari [Pompeo] estem complint amb les instruccions del president i estem acabant els programes d'assistència exterior per als països del Triangle Nord de l'any fiscal 2017 i 2018. Iniciarem converses amb el Congrés com a part d'aquest procés", ha explicat la font de l'executiu.

El portaveu, però, no ha concretat la quantitat de fons que es veuran afectats per la decisió de Trump i s'ha limitat a apuntar que impactarà amb els diners que el Congrés va aprovar per a Guatemala, Hondures i El Salvador durant l'any fiscal 2017 -de l'octubre de 2016 fins a setembre de 2017- i el mateix període de 2018.

Un pressupost incomplet

Part d'aquests diners encara no havien estat gastats completament en els projectes als quals va ser destinat, des de plans de cooperació policial en la lluita contra les colles fins a projectes per millorar l'atenció sanitària i iniciatives per enfortir la democràcia.

En concret, i segons les últimes dades del Departament d'Estat, el 2018, els Estats Units van aprovar 120 milions de dòlars per a Guatemala, 80 milions per a Hondures i 58 milions per a El Salvador.

Mentrestant, el 2017, els Estats Units van destinar 140 milions a Guatemala, 95 milions a Hondures i 73 milions a El Salvador.

La capacitat del president per decidir sobre l'ajuda exterior, però, és limitada perquè el Congrés és qui té la competència sobre el pressupost.

Una amenaça repetida

El president Trump havia amenaçat en múltiples ocasions de tallar l'ajuda a Centreamèrica, però fins ara no havia fet cap pas formal per complir la seva promesa.

Divendres, en declaracions a la premsa, Trump va amenaçar de tancar la frontera amb Mèxic per aturar les noves caravanes de migrants que es dirigeixen als Estats Units i va carregar contra els Governs del Triangle Nord per permetre la formació d'aquests grups.

"La caravana s'ha format. He acabat amb els pagaments a Guatemala, Hondures i El Salvador. Ja no hi ha diners. Els hi estàvem donant 500 milions de dòlars, els hi estàvem donant una ajuda grandiosa. Hem detingut els pagaments a Hondures, a Guatemala i a El Salvador (...) Ja no pagarem perquè no han fet res per nosaltres", va advertir.