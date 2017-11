Trump es creu la versió de Putin sobre la trama russa

El president nord-americà, Donald Trump, considera que el seu homòleg rus, Vladímir Putin, és sincer quan diu que no va interferir en els resultats de les eleccions presidencials dels Estats Units de l’any passat. Els dos mandataris van coincidir ahir a la ciutat vietnamita de Danang a la cimera del Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC), i van parlar breument. Trump opina que és hora de girar full sobre aquest tema, perquè obstaculitza la cooperació amb Rússia sobre altres temes que, al seu parer, sí que són de vida o mort. Per exemple, l’amenaça nuclear de Corea del Nord, la guerra civil a Síria o la crisi a Ucraïna.

Trump va explicar als periodistes que Putin va confessar-li que se sent “insultat” cada vegada que s’insinua que Rússia va interferir en les eleccions nord-americanes. “M’ha dit que no s’hi va immiscir. L’hi vaig tornar a preguntar i va insistir que en cap cas s’hi va interposar”, va assegurar el president nord-americà reproduint la seva conversa amb Putin sobre els comicis. En canvi, Trump no va aclarir en cap moment per què va donar veracitat a les paraules de Putin, i per què es creu aquesta versió i no pas la de les agències d’intel·ligència nord-americanes, que van concloure que Rússia sí que va tenir un paper clau en les eleccions de l’any passat a la Casa Blanca.

Els comentaris de Trump van generar reaccions entre alguns diputats demòcrates. “¿Sap qui més se sent insultat, senyor president? El poble nord-americà”, va piular Adam B. Schiff, cap demòcrata del comitè d’intel·ligència a la cambra legislativa. “Vostè es creu més un rival estranger que les seves agències d’intel·ligència”, va afegir. Un altre diputat demòcrata, Ted Lieu, va declarar que Trump és “curt de gambals”. I el general Michael V. Hayden, exdirector de la CIA i de l’Agència Nacional de Seguretat, va escriure a Twitter: “L’avaluació d’intel·ligència sobre la intromissió russa a les eleccions no ha canviat”.

Trump va subratllar que les insistents preguntes sobre si els seus exassessors de campanya van treballar amb Rússia per influir en les eleccions estan deteriorant les relacions entre Moscou i Washington sobre qüestions vitals de seguretat. “Tenir una bona relació amb Rússia és grandiós”, va afirmar el president nord-americà. “Però aquesta campanya artificial demòcrata s’està interposant en el camí i és una pena, perquè molta gent pot morir”, va advertir.

De fet, els mandataris nord-americà i rus havien de tenir una reunió formal al Vietnam, i la Casa Blanca va informar després que finalment no s’havia dut a terme. Trump i Putin, però, sí que van coincidir. De fet, el Kremlin va fer públic un comunicat que deia que els dos líders s’havien trobat i havien arribat a un acord per lluitar contra l’Estat Islàmic, i buscar una solució política al conflicte a Síria. La Casa Blanca, però, no va confirmar aquesta informació fins al cap de diverses hores.

Per la seva banda, Putin va fer una roda de premsa després de la cimera i va titllar de “xerrameca buida” el fet que se’l vinculi amb les eleccions nord-americanes. “És important que trobem una oportunitat per seure a nivell presidencial i parlem sobre les nostres complexes relacions”, va declarar Putin en referència als Estats Units. “Les nostres relacions encara estan en crisi, però Rússia està disposada a girar full i anar més enllà”, va assegurar.

El responsable del Kremlin va treure importància al fet que els dos mandataris no s’haguessin reunit a la ciutat de Danang, i ho va atribuir a raons d’agenda. “Igualment hem pogut parlar al llarg de la jornada”, va concloure.