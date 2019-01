Trump vol decretar una emergència nacional per fer el mur

Es va aixecar i se’n va anar. “Una pèrdua de temps total”, va sentenciar. De manera abrupta, el president dels Estats Units, Donald Trump, va abandonar ahir a la nit les negociacions amb els líders del Congrés després de no obtenir el que exigia als demòcrates: la concessió del mur a canvi de reobrir l’administració. El vicepresident Mike Pence, per la seva banda, confirmava que Trump havia exigit el mur a canvi de posar fi al shutdown. Epíleg del missatge televisat a la nació que acabava de protagonitzar.

I és que hi havia prou proves que Donald Trump no s’ajusta a la veritat quan parla de la frontera amb Mèxic, però, després d’un llarg debat intern, les televisions van acceptar interrompre la programació i obrir-li una finestra en horari de màxima audiència. Com s’hi podien negar? El president nord-americà es dirigia per primer cop a la nació des del Despatx Oval enmig del que ja és el segon tancament de govern més llarg de la història dels EUA i entre rumors d’una possible invocació a una emergència nacional per construir el seu mur amb Mèxic i sortir del cul-de-sac de les negociacions pel shutdown. Però Trump va tornar a ser Trump i, per a escarni de les cadenes, va abusar del privilegi amb un discurs ple de mentides, imprecisions, xenofòbia i sense cap anunci. Els mitjans van evitar així la tempesta de tuits irats acusant-los de parcialitat (a Obama se li va negar una emissió semblant el 2014), però van permetre que el president fes campanya a favor del mur, assenyalés els demòcrates com a responsables del tancament governamental i impregnés les cases de tot el país amb la mateixa retòrica xenòfoba amb què va vincular immigració, delinqüència i criminalitat durant la campanya electoral. Tant és que diversos estudis insisteixin que els immigrants delinqueixen menys. “¿Quanta sang nord-americana hem de vessar més abans que el Congrés faci la seva feina?”, es va preguntar el president. I no es referia al seriós problema que tenen els EUA amb l’anomenada Segona Esmena (més de 14.000 morts per armes de foc l’any passat).

El mur com a solució a tot

Atès que Trump no va fer cap anunci, quin era el propòsit del seu missatge? Carregar el pes de la culpa del tancament als demòcrates i, potser, preparar el terreny per proclamar una emergència nacional amb què esquivar un Congrés que li ha negat repetidament els 5.700 milions de dòlars que demana per construir el mur. I més després de la plantada d’ahir a la nit. És potestat del president invocar-la, i del Congrés revocar-la -es requereixen dos terços dels vots de les dues cambres-, encara que la posada en pràctica gairebé segur que obriria una batalla constitucional als tribunals. Trump desviaria fons de Defensa per construir un mur que difícilment podrà justificar com una obra militar i seria percebut com un altre abús de poder. A més, s’enfrontaria a possibles demandes de propietaris privats dels terrenys fronterers per on hauria de passar.

En el seu missatge a la nació, Trump va tornar a jugar amb les xifres i les seves conseqüències per vendre que el mur amb Mèxic és la solució a tots els mals generats per “la creixent crisi humanitària i de seguretat a la frontera sud”. Una visió que és, si més no, imprecisa i eludeix el paper d’aquesta administració en la creació del caos. La “crisi”, en realitat, decreix: el 2000 es van detenir més d’1,6 milions de persones a la frontera; en canvi, l’any passat van ser menys de 400.000, en una dinàmica de reducció de la il·legalitat davant un augment del nombre de famílies que intenten sol·licitar asil de manera legal.

Per atiar la sensació de risc, el president va destacar la detenció els dos últims anys de 266.000 persones “amb antecedents penals”, sense precisar que una simple multa de trànsit ja pot implicar tenir-ne. Sense una sola oferta als demòcrates per desencallar un tancament de govern que manté sense sou 800.000 treballadors públics i un nombre indeterminat de contractistes, Trump es va limitar a repetir mentides -com que Mèxic pagarà el mur a través del nou tractat comercial, pendent d’aprovació- i a descriure l’obra com la clau per frenar l’entrada de droga -tot i que entra majoritàriament pels ports.