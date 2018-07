Trump volia pagar una presumpta amant, exmodel de Playboy

Michael Cohen, exadvocat de Donald Trump, ha donat per liquidada la seva lleialtat a l’ara president dels Estats Units. L’home que fins fa poc assegurava que donaria la vida per Trump va filtrar dimarts passat a la CNN una gravació d’una conversa que va tenir amb el seu llavors client el setembre del 2016, dos mesos abans de eleccions presidencials, en què s'hi pot sentir Trump i Cohen parlant d’un possible pagament per silenciar l’exmodel de Playboy Karen McDougal , que diu haver tingut un idil·li amb el magnat novaiorquès.

Cohen –que va fer el polèmic enregistrament d’amagat– planteja a Trump crear una empresa per fer un pagament a l’editora del setmanari de premsa groga 'National Enquirer', que havia comprat els drets de la història de McDougal per uns 150.000 dòlars. Tot i així, la gravació, que en alguns moments és poc clara, deixa dubtes sobre si l’ara president va ordenar el pagament i si finalment es va fer.

El cas 'Playboy'

“Hem de pagar”, va respondre Cohen quan Trump li va preguntar “Quin pagament?” Després, el líder nord-americà sembla dir que cal pagar “en efectiu”. Però aquesta frase no s’entén gaire bé i, per això, l’ara advocat de Trump, Rudi Giuliani, va disputar de seguida la transcripció de la gravació. Va assegurar que no es va fer pagament i que Trump no va dir al seu advocat que pagués “en efectiu”, sinó tot el contrari.

La fiscalia investiga Cohen

La gravació, un altre maldecap per a Trump, va ser trobada per l’FBI durant el registre que va fer l’abril passat a l’oficina de Cohen. La fiscalia dels EUA investiga l’exavocat de Trump per una possible violació de la llei electoral. Durant la campanya presidencial, Cohen hauria pagat dues dones per evitar notícies comprometedores al llavors candidat republicà a la Casa Blanca.

De fet, se sap que va crear l’empresa Delaware Consultors per amagar un acord amb l’actriu porno Stephanie Clifford perquè no parlés als mitjans sobre una presumpta aventura que va tenir amb Trump el 2006. Segons va revelar al gener el diari 'The Wall Street Journal', Clifford, coneguda pel seu nom artístic Stormy Daniels, hauria rebut 130.000 dòlars.

Trump es va queixar ahir al seu Twitter que Cohen el gravés d’amagat. Va dir que era “inconcebible” i “trist”. Però la gravació podria provar possibles irregularitats de la seva campanya.