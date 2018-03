El Turkmenistan prohibeix els vehicles de color negre i que les dones condueixin

Costa trobar informació sobre el Turkmenistan, antiga república soviètica de l'Àsia Central. El silenci mediàtic que envolta el país i els esforços perquè així sigui del seu president, Gurbanguly Berdimuhamedow -responsable de nombroses violacions dels drets humans- són alguns dels motius que ho expliquen. Recentment, però, el Turkmenistan ha sigut notícia. El seu líder, conegut per les seves idees extravagants, ha prohibit la circulació dels vehicles de color negre o fosc, i també que les dones puguin conduir.

De moment, la capital del Turkmenistan, Aixkhabad, ha sigut l'escenari d'aquestes mesures, però es desconeix si la norma s'estendrà arreu del país.

Segons ha informat un portal d'informació opositor, tot va començar a principis d'any. D'un dia per l'altre, i sense avís previ, tots els automòbils negres o de color fosc van ser retirats dels carrers de la capital. Quan els seus propietaris anaven a recuperar-los, la policia els deia que els havien de pintar de color clar, preferiblement blanc o platejat. Cap explicació més. Si no es comprometien a fer-ho, no els els tornaven.

Aquest episodi, inversemblant en qualsevol altre indret del planeta, no ho és tant al Turkmenistan. I més quan el seu president és Berdimuhamedow. La seva passió pel color blanc no és cap secret. De fet, el líder del país asiàtic sol anar vestit d'aquest color, intenta envoltar-se sempre de mobiliari pintat de blanc i la majoria dels cavalls de la seva propietat -n'és molt aficionat- també són de color blanc. Aquesta obsessió ha provocat que la ciutat d'Aixkhabad sigui al 'Llibre Guinness dels Rècords' per ser la població que més edificis de marbre blanc té. Una de les teories que podria explicar aquest fet és que el blanc sol relacionar-se amb la bona sort i la fortuna a molts països de l'Àsia.

El país, d'uns 5 milions d'habitants, tem les intencions del president. Principalment perquè canviar el color d'un vehicle és molt car. Segons fonts locals, pintar un cotxe de color blanc costa uns 2.000 euros, el doble del salari d'un mes per a moltes famílies turcmanes.

Malgrat la preocupació dels habitants del Turkmenistan, fa uns anys Berdimuhamedow ja havia insinuat les seves intencions. Primer el 2014, quan el va fer una maniobra similar: tots els vehicles dels alts funcionaris del país van ser substituïts per cotxes de color blanc. I el 2015 el govern va prohibir importar cotxes de color negre al país. El gener d'aquell any hi va haver tres casos en què no es va permetre el pas per la frontera de vehicles d'aquest color.

Prohibició que les dones condueixin

Les dones tampoc s'escapen dels suposats deliris i supersticions del líder asiàtic. Segons ha informat el rotatiu francès 'Le Monde', a principis de gener també va entrar en vigor una altra llei que prohibeix a les dones conduir. Si ho fan, corren el risc que les autoritats els confisquin el vehicle i el permís de conduir. En cas que aquesta informació sigui certa -tot sembla indicar que sí-, el Turkmenistan seria l'últim país a prohibir que les dones s'asseguin al volant. L'Aràbia Saudita, un dels països on les dones tampoc podien conduir, va aixecar aquesta prohibició al setembre.

Segons una font del portal web Turkmenistan Alternative Information, el 5 de desembre el ministre de l'Interior, Iskander Moulikov, va justificar la llei dient que "les dones eren les responsables de la majoria d'accidents de trànsit".