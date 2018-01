Els Turpin neguen haver torturat els seus 13 fills

David Turpin, de 56 anys, i Louise Turpin, de 49, han estat formalment acusats aquest dijous de torturar, maltractar i segrestar els seus 13 fills. Uns càrrecs que ells neguen. En total, les autoritats del comtat de Riverside (Califòrnia, EUA) han presentat un total de 38 càrrecs contra la parella, entre els quals hi ha 12 delictes de tortura, 12 de detenció il·legal, 7 d'abusos a un adult dependent, 6 d'abús de menors i 1 per acte lasciu sobre un menor, pel qual s'ha imputat a David Turpin. Si fossin declarats culpables de tots els càrrecs, la parella podria afrontar fins a 94 anys de la presó. La fiscalia ha sol·licitat una fiança de 13 milions de dòlars per a cada un.

El fiscal del districte del comtat de Riverside, Mike Hestrin, ha indicat que la parella hauria castigat als seus fills lligant-los, primer usant cordes i després encadenant-los als seus llits. "Aquests càstigs s'allargaven per espai de setmanes i, en ocasions, fins i tot mesos", ha assegurat el fiscal en una roda de premsa. Hestrin ha descrit també constants "pallisses, estrangulacions, violència i encadenaments" per part de la parella i ha dit tenir proves circumstancials que demostrarien que els nens no van ser alliberats de les seves cadenes ni tan sols per anar al lavabo.

Les autoritats de la localitat californiana de Perris, on vivia el matrimoni, han reconegut estar encara intentant comprendre quins motius van poder dur a David i Louise a tancar als seus tretze fills a casa i a arribar a l'extrem d'encadenar a tres d'ells. "Sembla un cas de depravació humana", ha reconegut Hestrin. El fiscal va explicar a la premsa algunes de les dramàtiques situacions a què s'haurien enfrontat els fills dels Turpin: només se'ls permetia una dutxa un any, se'ls donava només un àpat al dia, se'ls castigava si es rentaven les mans per sobre del canell per haver "jugat amb l'aigua", no se'ls permetia tenir cap joguina, no van anar mai al dentista i no van visitar un metge en més de quatre anys... "Totes les víctimes estan desnodrides. La víctima de 29 anys pesa 37 quilos", ha indicat el fiscal, que ha afegit que aquests "abusos físics i emocionals severs" s'haurien intensificat darrerament.

Una "familia feliç"

Els veïns de Perris, a 110 quilòmetres a l'est de Los Angeles i amb el seu alcalde Michael Vargas al capdavant, s'han declarat devastats després que aquest dilluns les autoritats descobrissin els terribles successos que s'amagaven darrere les parets del domicili dels acusats. Els Turpin semblaven una família normal i, fins i tot, feliç. Al compte de Facebook del pare s'hi podien veure nombroses imatges de tota la familia, amb els fills posat somrients en llocs com Disneyland. A YouTube, encara està disponible un vídeo filmat a Las Vegas on David i Louise Turpin renoven les seves promeses matrimonials en una capella d'Elvis i rodejats dels seus fills, amb els qui ballen i canten.

La parella es va instal·lar a la població l'any 2014, després d'aconseguir un permís que acreditava que el seu domicili servia, a més, com a col·legi. Abans de traslladar-se a Califòrnia, la família vivia a Texas. Educaven els seus fills a casa, en una escola familiar que van anomenar "Sandcastle Day School" (Escola de dia Castell de Sorra). Encara que se sap poc sobre la seva educació, alguns dels nens van poder aprendre a llegir i escriure; tot i que el fiscal va explicar que alguns dels menors desconeixien què era un policia quan els van alliberar.

En un primer registre de l'habitatge, la policia va poder constatar que tres dels fills del matrimoni romanien encadenats a diferents mobles, envoltats per una densa mala olor que denotava una greu situació d'insalubritat. El segon aspecte del cas que va desencadenar totes les alarmes entre les autoritats locals va ser la clara desnutrició que patien els tretze joves que, a causa de la falta d'aliment, van ser inicialment identificats com a menors, tot i que les seves edats oscil·len, en realitat, entre els 2 i els 29 anys.

La policia va descobrir el que estava passant gràcies al fet que una de les víctimes, una jove de 17 anys, va aconseguir escapar del domicili familiar i va trucar els agents des d'un telèfon que va trobar a la casa. La jove portava dos anys tractant d'escapar, segons va apuntar el fiscal Hestrin.