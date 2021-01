El govern de Turquia abandona WhatsApp pels canvis en la privacitat

Les noves polítiques de privacitat de WhatsApp no agraden a l’executiu d’Erdogan, que optarà per comunicar-se a través de BiP, una aplicació de missatgeria vinculada a l'operador de telefonia més important de Turquia, Turkcell. WhatsApp va anunciar la setmana passada un canvi en els termes i les condicions que permetrà compartir les dades dels usuaris amb Facebook que entrarà en vigor el pròxim 8 de febrer.

Aquests nous termes, que no s’apliquen als països de la Unió Europea ni al Regne Unit, han generat una gran controvèrsia, ja que obliguen a acceptar les condicions si es vol seguir utilitzant l’aplicació. El govern d’Erdogan ha manifestat el seu descontent i ha anunciat que a partir d’aquest dilluns les actualitzacions als periodistes es donaran a través de BiP.

El cap de l’Oficina Turca de Transformació Digital, Ali Taha Koç, va criticar dissabte els canvis en la privacitat de WhatsApp i l’exempció de què es beneficien els usuaris del Regne Unit i la Unió Europea. Koç va demanar a la població que utilitzi aplicacions “nacionals i locals” com BiP i Dedi. “La distinció entre els països membres de la UE i la resta en termes de privacitat de dades és inacceptable”, va afegir en un tuit, on va assegurar que “les aplicacions d’origen estranger comporten riscos significatius pel que fa a la seguretat de dades”.

L'etiqueta #DeletingWhatsApp ha sigut utilitzada a Twitter per una multitud d’usuaris turcs des de l’anunci de la companyia de Mark Zuckerberg. En les últimes 24 hores, l’aplicació turca de missatgeria BiP ha guanyat més d’un milió d’usuaris i ja compta amb 53 milions a nivell mundial.

L’anunci del govern turc s’emmarca en una guerra declarada a les grans plataformes de xarxes socials. El novembre passat Turquia va multar Facebook, Twitter i Instagram amb 10 milions de lires (1,1 milions d’euros) cadascuna per haver incomplert la nova llei estatal sobre xarxes socials, que va entrar en vigor a l’octubre.

Facebook, en el punt de mira

L’actualització dels termes de privacitat de WhatsApp ha generat crítiques arreu del món, que se sumen a la demanda dels Estats Units per “monopoli il·legal” a principis de desembre. Alguns activistes de la privacitat a internet i personalitats com Elon Musk, fundador de Tesla, o Jack Dorsey, cofundador de Twitter, han qüestionat públicament el moviment de la gran tecnològica i han suggerit als usuaris que es passin a aplicacions alternatives com Signal i Telegram.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Arran dels canvis de la companyia, les descàrregues de Telegram i Signal s’han disparat, amb 2,2 milions i 100.000 nous usuaris, respectivament, i aquestes aplicacions ja es troben a les primeres posicions de l’App Store a nivell mundial. Per la seva banda, les descarregues de WhatsApp van caure un 11% només durant la primera setmana del 2021.