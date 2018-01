Turquia amenaça de portar la seva ofensiva contra els kurds fins a l'Iraq

El president de Turquia, Receb Tayyip Erdogan, ha amenaçat aquest divendres amb portar fins a l'Iraq la seva ofensiva contra els kurds, que porta sis dies d'atacs al nord de Síria. L'atac turc iniciat dissabte passat contra la milícia kurda de l'YPG a la ciutat d'Afrin, al nord de Síria, ha obert un nou front en la guerra siriana, que ja porta gairebé set anys en marxa.

De fet, els kurds d'Afrin han demanat al president del país, Baixar Al-Assad, que els ajudi i s'enfronti a Turquia per expulsar-la del nord de Síria, en un nou canvi d'aliances dins del vesper sirià. Un gir desesperat que porta els kurds a buscar refugi en un govern a qui sempre han reclamat autonomia i contra qui es va posicionar en unir-se a la coalició liderada pels Estats Units contra l'Estat Islàmic.

Ahir mateix, el govern d'Ankara va amenaçar també al dels Estats Units, teòricament un aliat dins de l'OTAN, amb avançar cap a una "confrontació" si no deixava de donar suport a les milícies kurdes a la regió.

El president turc ja havia amenaçat d'estendre l'ofensiva de Turquia, batejada com "operació de la branca l'olivera", fins a la regió de Manjib dins de Síria, on hi ha presència nord-americana. Les forces turques reben el suport sobre el terreny d'un grup rebel sirià, l'Exèrcit de Síria Lliure.

"L'operació branca d¡oliva continuarà fins que s'aconsegueixin els objectius. Alliberarem el Manjib de terroristes, com se'ns va prometre, i la batalla continuarà fins que no quedi cap terrorista fins a la frontera amb l'Iraq", ha dit aquest divendres Erdogan, que considera terroristes tant les milícies kurdes del PKK a Turquia com les de l'YPG a Síria.

En canvi, els Estats Units veuen els YPG com uns aliats que han tingut un paper clau en la derrota gairebé definitiva de l'Estat Islàmic a Síria . El govern turc va explicar que els Estats units havien proposat crear una "zona de seguretat" a 30 quilòmetres de la frontera turca dins de Síria, però el ministre d'Afers Exteriors turc va respondre que abans calia restablir la confiança entre els dos països.

"Si valorem una lluita contra el terrorisme conjunta (amb els Estats Units), o bé ho farem junts o cadascú es cuidarà de si mateix", ha dit Erdogan.