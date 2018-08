Turquia intenta rebaixar la tensió amb els EUA

El govern de Turquia va intentar ahir minimitzar el conflicte amb els EUA per les sancions imposades a dos ministres turcs per l’empresonament d’un religiós nord-americà i va assegurar que, encara que hi hagi tensions, “la corda (entre els dos països) no es trenca mai”.

El ministre de finances turc, Berat Albayrak, va fer aquestes declaracions a l’emissora turca NTV, on va treure importància als fets i va parlar de declaracions i discursos que poden afectar els mercats, però que no aniran a més. Intentant treure ferro al conflicte, va recordar que “els EUA parlen fins i tot amb Corea del Nord”. Albayrak, home de confiança del president turc, Recep Tayyip Erdogan, va voler donar transcendència a la llarga història d’aliança política entre Turquia i els Estats Units com a membres de l’OTAN. La reunió que van mantenir ahir a Singapur els ministres d’Afers Exteriors dels dos països, Mevlüt Çavusoglu i Mike Pompeo, va contribuir, segons el ministre, a “rebaixar molt la tensió”.

La crisi va arribar al seu punt àlgid aquest dimecres, quan Washington va anunciar sancions econòmiques contra els ministres turcs de Justícia i Interior pel seu paper en la detenció d’Andrew Brunson, un pastor protestant nord-americà que porta dos anys en presó preventiva a Turquia, tot i que la setmana passada va ser posat en arrest domiciliari.

Brunson, que porta vint anys al país, està acusat de tenir vincles tant amb la guerrilla kurda del PKK com amb el predicador islamista turc Fethul·lah Gülen, a qui Ankara acusa del fallit cop d’estat del 2016.

L’anunci de les sancions va provocar que Turquia digués que aplicaria “represàlies equivalents”, però el govern ha anat rebaixant el to per mirar de resoldre el conflicte. La caiguda de la lira, que ja ha perdut un 30% del seu valor en l’últim any i que va veure com queia un 2% en un sol dia amb l’anunci de les sancions nord-americanes, han fet calmar els ànims.