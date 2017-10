Macrojudici als 'Jordis' turcs

Turquia jutja avui un grup d'activistes dels drets humans enmig d'una gran expectativa tant dins com fora del país. Són els coneguts com 'els 10 d'Istanbul', detinguts al juliol acusats de pertànyer a la confraria de l'islamista Fethullah Gülen, considerat l'instigador del fallit cop d'estat del 2016, així com el proscrit Partit de Treballadors del Kurdistan i el DHKP-C, un grup armat ultramarxista.

Entre els processats es troben la directora local d'Amnistia Internacional, Idil Eser; l'activista Özlem Dalkiran; l'alemany Peter Steudtner, i el suec Ali Gharavi. Tots van ser arrestats quan participaven en un taller de seguretat informàtica i de drets civils. A més, en una peça separada es jutja també Taner Kılıç, president de l'ONG de drets humans, a qui se li imputa la descàrrega d'una aplicació de missatgeria telefònica anomenada ByLock.

L'escrit d'acusació destaca que durant aquesta activitat els acusats van parlar de "com emmagatzemar informació en un telèfon mòbil de forma segura si el confisca la policia, com impedir que la policia o altres persones accedeixin a aquesta informació i com encriptar-la", fets que per a la fiscalia turca són indicis prou evidents que preparaven actes il·legals. El text ressalta que alguns dels participants van intercanviar opinions sobre què es pot aprendre de les revoltes antigovernamentals i com organitzar protestes socials. Per al ministeri públic, els acusats tenien l'objectiu de "transformar la situació política actual suscitant noves revoltes similars a les de Gezi a través d'organitzacions que actuessin com a ONG, però dirigides per organitzacions terroristes".

Amnistia Internacional, que ha quedat amb la seva cúpula turca totalment escapçada, ha rebutjat les acusacions i les ha titllat de "ridícules", i ha subratllat que els detinguts s'enfronten a penes de fins a 15 anys de presó per càrrecs de terrorisme. "Turquia els ha empresonat, com ha empresonat centenars de periodistes i altres persones, i amb això alimenta la propaganda que els defensors dels drets humans són d'alguna manera perillosos i cal aturar-los", ha denunciat l'ONG.

Ahir dimarts es van celebrar dos judicis contra 35 periodistes i activistes turcs, dels quals 26 estan en presó preventiva, acusats de "vincles amb organitzacions terroristes", i demà dijous es reprèn el judici contra el diari esquerrà 'Özgür Gundem', tancat l'agost de l'any passat després de l'intent fallit del cop d'estat contra el president Recep Tayyip Erdogan. Dimarts 31 tindrà lloc la sessió principal d'aquest últim judici, en el qual estan acusats intel·lectuals turcs com l'escriptora Asli Erdogan, la lingüista Necmiye Alpay, l'editor Ragip Zarakolu i l'advocada Eren Keskin, i el mateix dia se celebrarà també el judici contra el diari opositor 'Cumhuriyet'.