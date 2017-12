Turquia, el paradís europeu per als calbs

En José va començar a adonar-se que, tot i tenir 33 anys, n’aparentava alguns més. Era calb, i això l’incomodava estèticament. Després de fer algunes recerques en fòrums d’internet, i sense pensar-s’ho gaire, tan bon punt va aconseguir uns dies de vacances va comprar un bitllet d’avió a Turquia per sotmetre’s a l’operació que li ha de permetre recuperar els cabells.

“Tenia ganes de tornar a tenir cabells i aparentar la meva edat real”, relata aquest jove infermer de Màlaga -que ha viscut cinc anys a Terrassa- des de Maral Klinik, la clínica turca situada al centre d’Istanbul que l’ha operat. En aquest centre pràcticament només tracten estrangers, procedents principalment dels Estats Units, el Regne Unit i el Canadà. Els pacients espanyols, tot i això, també hi tenen un lloc destacat: cada setmana en reben una vintena, i a final de mes la xifra s’eleva fins al centenar.

Turquia ha trobat un sector on expandir-se i atraure visitants procedents d’arreu del món. És l’anomenat turisme sanitari, i no deixa de guanyar importància al país, malgrat la davallada en el turisme causada pels atemptats terroristes i l’intent de cop d’estat del 2016.

En aquest negoci, els implants capil·lars hi tenen un paper prioritari: més de 200 clíniques atenen els milers d’estrangers que viatgen cada any al país per recuperar els cabells. L’assequibilitat de preus, la manca de llista d’espera i, de pas, l’oportunitat de descobrir els encants d’lstanbul, està convertint Turquia en una destinació de turisme sanitari destacada a escala mundial.

Contràriament a molts altres pacients atrets eminentment pels preus baixos, en José va decantar-se per viatjar a Turquia gràcies a la flexibilitat de dates que li oferia la clínica per poder compaginar-ho amb les poques vacances de què disposava. “No hi ha llista d’espera, tot i que el preu també és temptador”, afirma.

Preus molt competitius

La primera operació li ha costat 2.100 euros, amb allotjament i manutenció inclosos. El pacient només ha de pagar a banda el bitllet d’avió. En canvi, a Espanya la intervenció quirúrgica difícilment costa menys de 8.000 euros. Com s’explica aquesta gran diferència de preu? El director de la clínica on s’ha tractat en José, Tugrul Maral, ho argumenta: “No és que a Turquia l’operació sigui més econòmica, sinó que aquí la vida és més barata”.

Tot i que la diferència de preus convida a viatjar a Turquia per sotmetre’s a la intervenció quirúrgica, en José no descartava des de l’inici operar-se a Espanya. Però la falta de predisposició dels centres espanyols que va consultar el va decantar per anar a l’estranger. “Vaig buscar durant sis o set mesos per operar-me a Espanya, però els doctors que m’agradaven tenen una llista d’espera per rebre’t a la consulta d’entre un any i un any i mig. Els preus són desorbitats. A més, per què no dir-ho, a causa de la meva gran alopècia, molts em van rebutjar. Només volen homes amb petites entrades perquè l’operació sempre sigui un èxit”, critica.

Davant el bon estat de forma en què es troba el turisme capil·lar a Turquia en l’actualitat, no falten a internet clíniques espanyoles que intenten desmuntar el mite turc. Per exemple, reprodueixen cartes de suposats pacients espanyols insatisfets amb l’operació a Turquia i destaquen els inconvenients d’anar al país otomà: “Inseguretat i riscos a l’estança, manca de diagnòstic previ, viatge estressant, operació i viatge en avió en pocs dies, massificació de pacients i pagament en metàl·lic”.

Ingressos milionaris

La importància d’aquest negoci per a Turquia és tan crucial que l’Associació d’Estratègies de Salut i Polítiques Socials (Sasomer) apunta que els pacients estrangers que decideixen tractar-se al país gasten fins a 10 vegades més que els turistes que només s’hi desplacen com a part de les seves vacances. El 2016, el nombre d’estrangers que van viatjar a Turquia per fer-s’hi implants capil·lars o cirurgies plàstiques van arribar als 377.000 i van pagar uns 715 milions de dòlars (uns 603 milions d’euros) pels tractaments, segons xifres publicades pel Consell Turc de Viatges de Salut (THTC en anglès).

En total, l’any passat 746.000 persones van viatjar a Turquia per raons mèdiques i van generar uns ingressos de 5.800 milions de dòlars (uns 4.890 milions d’euros) per al sector, segons el THTC. Mentre el turisme tradicional minvava per la inestabilitat política del país, l’atractiu sanitari ha sabut pal·liar en part el declivi.

Els fòrums d’internet i el boca-orella fan gairebé tota la publicitat a clíniques com la que ha triat el José. des de l’any passat, el doctor Maral ha vist com el nombre de clients s’incrementava de forma exponencial. L’edat dels pacients va dels 21 als 50 anys principalment, i hi van motivats, sobretot, per una millora estètica. Només operen homes. “La caiguda dels cabells és sobretot genètica en el cas dels homes”, explica Maral. Per fer l’operació, els metges aprofiten les parts del cap on el pacient encara té cabell i n’insereixen a les zones amb calvície. En canvi, per als homes que perden els cabells per una raó psicològica, “no hi ha manera de resoldre el problema”, aclareix Maral. Aquests casos no els poden tractar.

En alguns llocs turístics d’Istanbul, no és estrany veure homes amb el cap embenat que aprofiten per visitar la ciutat després de sotmetre’s a l’operació. Un cop finalitzada la intervenció mèdica -que es realitza amb anestèsia local-, al José no li van quedar ganes de passejar prop del Bòsfor, ni de trepitjar la plaça Taksim o de visitar la mesquita blava. “Tenia clar que venia a Istanbul a operar-me. Amb 8.200 forats al cap, en allò que menys penses és en fer turisme”, assegura. D’aquí a un any i mig tornarà a la clínica perquè valorin el resultat final, tot i que creu que segurament s’haurà de fer un altre trasplantament capil·lar. “Recomanaria aquesta operació, però no en totes les clíniques de Turquia. S’ha de saber diferenciar entre clíniques i carnisseries”, sentencia.