La UE avisa Trump abans de la cimera de l'OTAN: "Respecta els teus aliats. Tampoc en tens tants"

Europa s'ha cansat d'aguantar les crítiques i els atacs de Donald Trump. Les amenaces i retrets del president dels Estats Units han acabat amb la paciència de la Unió Europa, que fins ara apostava per una diplomàcia continguda, sense sortides de to, malgrat les provocacions de l'inquilí de la Casa Blanca. Donald Tusk, el president del Consell Europeu –l'òrgan que representa els 28 governs de la UE– ha aixecat el to un dia abans de l'inici de la cimera de l'OTAN, per exigir a Trump que tracti els seus aliats amb respecte.

"Estimada Amèrica, respecta els teus aliats. Tampoc en tens tants", ha advertit aquest dimarts un duríssim Tusk. El president del Consell Europeu ha subratllat que els Estats units "mai han tingut ni tindran un aliat millor que Europa" i li ha retret a Trump les seves crítiques "gairebé diàries" a la UE pel suposat poc compromís d'Europa en la defensa comuna.

El polonès també ha recordat a Trump que Europa va ser la "primera" a respondre després de l'11-S i va enviar milers de tropes a l'Afganistan que van lluitar al costat dels soldats nord-americans: "870 homes i dones europeus valents van sacrificar les seves vides a l'Afganistan, incloent-hi 40 soldats del meu país, Polònia", ha dit Tusk. "Si us plau, recorda-ho demà a la cimera de l'OTAN. I quan et reuneixis amb Putin. Sempre val la pena saber qui és el teu amic estratègic i quin és el teu problema estratègic".

Més pressupost militar

El president dels Estats Units reclama als aliats europeus que destinin més diners a Defensa. Des de la seva arribada a la Casa Blanca, Trump ha convertit en el seu particular cavall de batalla l'augment de la despesa militar dels altres membres de l'OTAN. Els aliats havien acordat augmentar la despesa fins al 2% del PIB de cada país abans del 2025, però Trump vol que el pla s'acceleri.

Els EUA tornaran a portar aquest missatge a la cimera de l'Aliança Atlàntica que se celebra aquest dimecres i dijous a Brussel·les. De fet, minuts després de les paraules de l'europeu, Donald Trump hi ha insistit a través de Twitter. També ho va fer fa unes setmanes a través de cartes enviades a diferents líders europeus.

NATO countries must pay MORE, the United States must pay LESS. Very Unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de juliol de 2018

Tusk ha subratllat que la UE gasta en defensa "molt més" que Rússia i tant com la Xina. "Espero que no tinguis cap dubte que és una inversió [l'europea] en la nostra seguretat. No es pot dir amb la mateixa confiança de la despesa russa i de la xinesa", ha dit adreçant-se a Trump. Pocs dies després de la cimera de l'OTAN, el president dels Estats Units té previst reunir-se amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin. La trobada serà el 16 de juliol a Hèlsinki.