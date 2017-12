Tusk indigna la Comissió Europea en proposar la fi de les quotes migratòries

"Espero que tinguem una discussió política oberta i honesta sobre migració (…) Crec que és important que mirem què ha funcionat i què no en els últims dos anys, i aprendre'n lliçons". Així s’ha dirigit el president del Consell Europeu, Donald Tusk, als líders europeus en la invitació a la cimera que tindrà lloc a finals d’aquesta setmana. El polític polonès considera que la “qüestió de la quotes obligatòries” ha sigut “inefectiva”, unes paraules que han provocat gran controvèrsia per part de la Comissió Europea. El comissari d’Interior, Dimitris Avramopoulos, ha lamentat la proposta de Tusk, que ha titllat “d’inacceptable” i “antieuropea”.

Tusk proposa als líders europeus un replantejament de l’actual política de migració, que ha provocat greus divisions entre els països, sobretot entre l’est i l'oest. De fet, Polònia, la República Txeca i Hongria van ser portats la setmana passada davant la justícia europea pel seu incompliment d’acollir refugiats.



Els estats negocien actualment la coneguda com a reforma de Dublín per posar ordre en l’actual política d’asil, que ha funcionat malament. Tusk posarà sobre la taula propostes ja conegudes com signar aliances amb països veïns (a l'estil de les que té amb Turquia o Líbia) o agilitzar el retorn dels considerats 'migrants econòmics' que no tinguin l’estatus d’asilats. Tot plegat, per evitar que s’acceptin quotes obligatòries.



Preguntat sobre aquest tema, el comissari Avramopoulos ha respost amb una gran duresa. El document és "innacceptable, antieuropeu i nega i ignora la feina que hem fet en els últims tres anys. El paper del Consell Europeu és defensar la unitat europea i els principis europeus”, ha assegurat el grec. El document atempta “contra un dels pilars del projecte europeu: la solidaritat”, ha afegit.