Txèquia escull entre revalidar el president ultraconservador Zeman i els candidats pro-europeus

Els col·legis electorals a la República Txeca han tancat aquest dissabte al migdia en acabar la segona jornada de la primera volta de les eleccions presidencials. L'ultraconservador Milos Zeman, de 73 anys, proper als grups d'ultradreta i amb estretes relacions amb Rússia i la Xina es presenta a la reelecció, desafiat per vuit candidats pro europeus. Si no hi ha un guanyador clar, la segona volta se celebrarà d'aquí a dues setmanes.

Zeman s'ha fet notar pels seus comentaris racistes contra la immigració musulmana i per molt que la presidència és una figura amb poders limitats és clau en la formació de l'opinió pública i la negociació de la formació de governs.

L'ultraconservador, al càrrec des de 2013, és favorit a les enquestes, que apunten però que hi haurà segona volta amb l'intel·lectual pro-europeu Jiri Drahos, de 68 anys, És el candidat de Brussel·les, en un moment en què els governs de les veïnes Polònia i Hongria s'allunyen del projecte europeu.

Zeman i la seva retòrica antiimigració han obtingut els suports del Partit Comunista i també del principal partit ultradretà, l'SPD. El president ha defensat un apropament polític i comercial a la Xina (va ser l'únic líder occidental que va assistir a la desfilada militar de Pequín el 2015) i també ha defensat l'aixecament de les sancions comercials contra Rússia.

El resultat, que se sabrà durant la tarda, pot influenciar el primer ministre txec, Andrei Babis, que actualment lidera un govern en minoria que previsiblement serà reprovat pel parlament la setmana que ve. Babis, un empresari multimilionari, té el suport de Zeman, tot i que ara se'l jutja per haver obtingut presumptament subvencions europees de manera irregular.