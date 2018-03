Brussel·les celebra que Washington perdoni gravar l’entrada d’acer europeu

Els socis europeus respiren alleugerits. La pressió diplomàtica per evitar que els Estats Units imposessin els nous aranzels a la Unió Europa (UE) ha funcionat i Donald Trump ha exclòs els Vint-i-vuit de la pujada d’aranzels a les importacions d’acer i d’alumini. Almenys de moment. La UE estava preocupada davant una possible guerra comercial. No només pel cost econòmic sinó també pel polític. Els governs comunitaris consideren que s’han de “protegir” les relacions transatlàntiques perquè són molt rellevants en matèries com la seguretat. “Hem de protegir aquesta relació i és responsabilitat de tots fer-ho”, han assegurat fonts diplomàtiques.

La Unió Europea, però, estava disposada a plantar cara a Trump imposant també nous aranzels a productes nord-americans. Amb la decisió de l’administració nord-americana d’excloure Europa del seu nou pla aranzelari, les aigües es tornen a calmar. Els líders europeus havien demanat aquest dijous al president nord-americà que no castigués la UE amb uns aranzels que haguessin provocat una guerra comercial de conseqüències imprevisibles. De fet, la política comercial ha estat un dels temes més destacats del Consell Europeu que els caps d’estat i de govern han fet aquest dijous a Brussel·les.

Els líders europeus també s'han mostrat preocupats per la protecció de dades i la privacitat dels usuaris a les xarxes socials i plataformes. En un clar missatge als responsables de Facebook –la companyia ha filtrat les dades de 50 milions d’usuaris a una empresa vinculada amb la campanya política de Donald Trump–, la UE exigeix “garantir la protecció total” de les dades. “La privacitat dels ciutadans ha de ser respectada totalment. Ens ho prenem molt seriosament”, ha advertit el president del Consell Europeu, Donald Tusk, en una roda de premsa.

En política exterior, els Vint-i-vuit han analitzat l’ intent d’assassinat de l’exespia rus Serguei Skripal i la seva filla a Salisbury, una localitat d’Anglaterra. Els líders han “condemnat” l’atac i han deixat clar el seu suport unànime al Regne Unit, que acusa el govern de Vladímir Putin d’estar al darrere de l’assassinat. La primera ministra britànica, Theresa May, ha advertit els seus homòlegs que “l’amenaça russa no coneix fronteres”. Els líders europeus, però, han rebutjat parlar de sancions a Rússia fins que no hi hagi proves de la seva autoria.