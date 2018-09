La UE apunta a Egipte per instal·lar els centres d’immigrants

La UE mira cap enfora, davant dels plats trencats de dins. Els líders europeus es van reunir ahir en un sopar informal per abordar la qüestió de la immigració que esquerda l’entesa dels 28, tot i que la crisi del Brexit planava sobre la trobada.

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va demanar als caps d’estat i govern que posessin fi al “joc d’acusacions”. “Malgrat la retòrica excessiva, les coses es mouen en la bona direcció perquè ens hem centrat en el control de les fronteres exteriors i la cooperació amb tercers països”, va dir. Una aliança que ha reduït un 95% les arribades a Europa, a nivells anteriors a la crisi de refugiats del 2015. Aquesta és l’aposta de la UE: la cooperació dels països del nord d’Àfrica, especialment Egipte, d’on el 2016 van sortir 13.000 persones cap a les costes europees i en l’últim any no n’ha sortit cap. “Si tothom fos igual de responsable que Egipte no hi hauria cap problema a la frontera amb Europa”, assegura una alta font europea.

Tusk va demanar per al febrer una reunió entre la UE i la Lliga Àrab al Caire per abordar la cooperació i la idea de crear el que es coneix com a plataformes de desembarcament fora de la UE, on serien portats els migrants rescatats al mar, que podrien ubicar-se en països com Egipte o el Marroc.

La UE vol centrar-se en aquesta estratègia, que genera més consens que la reforma del sistema d’asil europeu, bloquejada des de fa mesos per diversos països liderats per Itàlia, que insisteix que ja no acollirà més immigrants com ha fet fins ara.

La reunió de líders europeus segueix avui en una sessió en què abordaran la negociació del Brexit, sobre el qual aquesta tardor haurien d’arribar a un acord. Tusk va instar la primera ministra britànica, Theresa May, a refer la seva proposta per evitar “la catàstrofe” i va convocar una trobada extraordinària sobre el tema al novembre.