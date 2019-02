La UE, Mèxic i l’Uruguai busquen una solució dialogada a Veneçuela

Tretze països llatinoamericans i de la Unió Europea es van reunir ahir a Montevideo, la capital de l’Uruguai, per intentar trobar una solució negociada per a Veneçuela, després que el president del Parlament veneçolà, Juan Guaidó, es declarés president interí del país el 23 de gener amb l’objectiu de celebrar unes noves eleccions presidencials al considerar que Nicolás Maduro va ser reelegit de forma il·legítima el maig de l’any passat. De fet, els tretze països reunits ahir -que constitueixen l’anomenat Grup Internacional de Contacte, format el 31 de gener- pretenen que les dues parts en conflicte iniciïn un “diàleg immediat”, negociïn i arribin a uns compromisos que s’haurien d’implementar també de manera urgent. Però la pregunta que continua en l’aire és com es pot aconseguir.

Guaidó va advertir abans-d’ahir que només està disposat a participar en una negociació si és per concretar la sortida de Maduro del poder. Per la seva banda, Maduro va declarar dimarts que espera que la trobada a Montevideo “tingui èxit” i es va mostrar partidari d’un “diàleg necessari”. Però la realitat és que de moment tots els intents de diàleg han sigut inútils: el chavisme i l’oposició van iniciar negociacions a finals del 2017, però van acabar sense cap resultat després que les dues parts s’acusessin mútuament d’haver trencat els acords assolits.

Els països reunits a Montevideo són França, Alemanya, Itàlia, Holanda, Portugal, Espanya, Suècia, el Regne Unit, Bolívia, Costa Rica, l’Equador, Mèxic i l’Uruguai, dels quals només quatre s’han negat a reconèixer Guaidó com a president interí de Veneçuela. A més, aquest anomenat Grup Internacional de Contacte s’ha donat fins a tres mesos per assolir un acord, així que la solució sembla que va per llarg.

De la mateixa manera s’allarga en el temps l’arribada d’ajuda humanitària, malgrat la crítica situació que es viu al país. Ahir es van fer públiques les dades de la inflació de gener: va arribar al 191,6%, segons la comissió de finances de l’Assemblea Nacional, controlada per l’oposició. L’ambaixada dels EUA a Bogotà va assegurar ahir que els primers camions d’ajuda humanitària han arribat a la ciutat colombiana de Cúcuta, que fa frontera amb Veneçuela, però es manté la incògnita de saber com es distribuirà. Maduro rebutja els ajuts humanitaris i ha bloquejat l’entrada al país dels camions.

D’altra banda, els llocs web de les ambaixades veneçolanes de l’Argentina, el Brasil, el Canadà, Colòmbia, Rússia, l’Uruguai, Guatemala, Itàlia, Egipte i Costa Rica van ser hackejats ahir per pirates que hi van penjar comunicats a favor de Juan Guaidó i de la convocatòria d’unes noves eleccions presidencials. Les legacions diplomàtiques van condemnar l’atac a través de Twitter i van expressar el seu suport a Maduro.

Un Nobel de la pau, acusat d’abusos sexuals

Quatre dones han acusat el premi Nobel de la pau i expresident de Costa Rica Óscar Arias d’abusos sexuals. Les denunciants són la periodista costa-riquenya Nono Antillón; la directora de comunicacions de l’organització Human Rights Watch, Emma Daly; l’editora del llibre de l’expresident, Araya Marroni, i una quarta dona la identitat de la qual no s’ha fet pública. Només se sap que és filla d’una exdiputada del partit a què pertany Arias. Totes les dones acusen el premi Nobel de tocaments contra la seva voluntat, i una d’elles fins i tot de violació.