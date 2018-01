La UE donarà 42 milions a Palestina per compensar la retallada dels Estats Units

La Unió Europea (UE) ha aprovat aquest dimecres un nou paquet d'ajudes a Palestina per valor de 42,5 milions d'euros, després que el president nord-americà, Donald Trump, anunciés la intenció dels Estats Units de reduir la seva contribució a l'agència de l' ONU per als refugiats palestins, l'UNRWA.



"Estic satisfeta d'anunciar que acabem d'adoptar un nou paquet de 42,5 milions d'euros que inclou activitats a Jerusalem Est i suport a la construcció d'un estat palestí democràtic i responsable", ha declarat l'alta representant de la UE per als Afers Exteriors , Federica Mogherini, en iniciar la conferència de donants per a Palestina aquest dimecres a Brussel·les.



La italiana ha precisat que l'aportació financera promourà reformes polítiques "focalitzades", la consolidació fiscal, l'accés a l'aigua i l'energia i l'enfortiment dels negocis i petites i mitjanes empreses, així com el de la societat civil palestina.



La conferència de donants té lloc també després de la decisió de Washington de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel i aprovar el trasllat de la seva ambaixada a aquesta ciutat. En aquest sentit, Mogherini ha insistit en la necessitat d'avançar cap a la solució de dos estats.



"El fonament i l'objectiu del nostre compromís és la solució dels dos estats amb Jerusalem com a futura capital de tots dos, l'estat d'Israel i l'estat de Palestina. Aquesta posició es basa en els Acords d'Oslo i en les lleis internacionals, en particular en les resolucions pertinents del Consell de Seguretat de l'ONU ", ha recalcat la cap de la diplomàcia comunitària.



Mogherini ha reconegut que desconeix els plans dels Estats Units per al conflicte araboisraelià i que no en té ni detalls ni un calendari, si bé ha reiterat la importància de comptar amb Washington per aconseguir una solució. "Tothom reconeix que els Estats Units són essencials perquè qualsevol projecte tingui possibilitats realistes de tenir èxit", ha assegurat.



De tota manera, ha subratllat que els Estats Units tots sols, sense comptar amb la resta de la comunitat internacional, tampoc podran posar fi al conflicte. "Qualsevol marc per a les negociacions ha de ser multilateral i involucrar tots els jugadors i socis essencials en aquest procés. Un procés sense un o l'altre simplement no funcionarà", ha afegit.