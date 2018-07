La UE avisa el Regne Unit: “Ha començat el compte enrere”

El negociador europeu del Brexit, Michel Barnier, ho va dir amb molta suavitat i tacte, però ho va deixar prou clar: algunes de les propostes que ha fet el Regne Unit per al Brexit, recollides en el llibre blanc, traspassen les línies vermelles que va marcar la Unió Europea i són inassumibles. Barnier va admetre ahir que el document de la primera ministra britànica, Theresa May, és un pas endavant important però va advertir que les negociacions no avancen i és imperatiu tancar un acord a l’octubre per donar prou temps a les ratificacions del pacte de divorci, que s’ha de materialitzar el 30 de març del 2019.

“El compte enrere ha començat”, va avisar el negociador europeu. “El temps s’acaba i per això estem nerviosos”, va dir el secretari d’estat per a la UE alemany, Michael Roth. Ahir els Vint-i-set van analitzar en una reunió el document britànic i van acordar accelerar els plans per si no hi ha acord per al Brexit, una possibilitat cada vegada més real.

Barnier va fer una primera valoració de les propostes i, conscient de l’esforç i el cost polític que ha suposat per a Theresa May fer concessions i alinear-se amb un Brexit gairebé tou, va evitar el xoc. “Estem disposats a treballar sobre tots els temes que planteja el Regne Unit. El que farem en les pròximes setmanes serà trobar un terreny comú entre les seves propostes i les nostres”, va dir un conciliador Barnier.

Resposta tèbia

En realitat, però, el pla de May no convenç els 27 socis, que no veuen amb bons ulls bona part de les solucions que proposa el Regne Unit. “La resposta al llibre blanc ha sigut tèbia tant des de Brussel·les com des dels estats membres. Estan ansiosos per començar a negociar seriosament i amb detalls”, assegurava el ministre d’Exteriors d’Irlanda, Simon Coveney.

Europa rebutja de ple que Londres tingui la possibilitat -tal com pretén May i queda recollit al llibre blanc- d’optar per un mercat únic fet a mida en què el Regne Unit accepti la llibertat de mercaderies o béns però no la de persones o serveis. Per a Brussel·les, “les quatre llibertats són indivisibles”. O tot o res. “Hem de respectar les línies que van marcar els 27 governs. Negociarem i farem acords però mai en perjudici del mercat interior”, va advertir el negociador europeu.

Solució per a la frontera irlandesa

Barnier va recordar que encara queden aspectes molt rellevants per acordar el divorci, especialment la solució per a la frontera entre la República d’Irlanda, estat membre, i Irlanda del Nord, territori que forma part del Regne Unit, però també una solució per a Gibraltar. Brussel·les va fer una crida ahir a pactar “tan aviat com sigui possible” una solució específica per a la frontera irlandesa, sobretot en cas que el Brexit es produeixi sense acord o que el pacte impliqui que el Regne Unit quedi fora de la unió duanera, com proposa Londres.

El que vol el bloc europeu és mantenir Irlanda del Nord dins de la unió duanera i el mercat únic de la UE per evitar imposar una “frontera dura” entre els dos territoris que implicaria el restabliment de controls fronterers per a persones i mercaderies. Reintroduir fronteres suposaria violar els acords de pau signats el 1998, coneguts com a Acords de Divendres Sant. Londres s’oposa a la proposta europea perquè, amb aquest plantejament, el govern britànic es veuria obligat a imposar controls fronterers entre el Regne Unit i l’Ulster.

Barnier va insistir que la seva proposta és “viable” però es va obrir a negociar-la després que la premier, ahir de visita precisament a Belfast, qualifiqués d’“inacceptable” la idea europea. Això sí, May s’alinea amb la UE a l’hora de reconèixer que una reintroducció de controls fronterers a Irlanda és “pràcticament inconcebible”. May defensa que ara és el torn dels Vint-i-set de posar sobre la taula una nova proposta acceptable per a Londres.