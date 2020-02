La UE acorda una missió naval al Mediterrani per evitar el contraban d'armes a Líbia

La Unió Europea llançarà una nova missió naval i aèria a l'est de la mar Mediterrània per controlar que es compleixi l'embargament d'armes a Líbia, segons l'acord que han tancat aquest dilluns els ministres d'Afers Exteriors després que Àustria aixequés el seu veto.

Els ministres han acordat desmantellar oficialment l'operació Sophia, la missió militar europea contra les màfies de tràfic de persones al Mediterrani, que havia estat prorrogada. Després de setmanes de negociacions infructuoses, els ministres han acordat una missió que es concentrarà a l'est de Líbia, lluny de les rutes habituals de la migració, per satisfer les demandes d'Àustria, que temia que la nova missió suposés un increment de les arribades d'immigrants.

Els vaixells europeus encara tenen l'obligació de rescatar, però la nova missió naval s'allunyarà de la zona de pasteres i se centrarà a inspeccionar els vaixells sospitosos d'estar transportant armes per a les faccions en conflicte a Líbia.

"Tots estem d'acord en crear una missió que bloquegi el flux d'armes a Líbia", ha dit aquest dilluns el ministre d'Afers Exteriors italià, Luigi di Maio, atenent els periodistes després de la reunió de ministres a Brussel·les. Feia referència a un embargament d'armes que l'ONU va imposar per a Líbia per primera vegada el 2011, i que es va refermar en la cimera celebrada a Berlín el mes passat.

El ministre d’Afers Exteriors d’Àustria, Alexander Schallenberg, ha considerat l'acord assolit com a acceptable però ha advertit que Viena encara estarà vigilant per evitar que la missió, que trigarà diverses setmanes a establir-se oficialment, atragui més immigrants a Europa. Amb tot, ha remarcat que està d'acord amb la nova missió perquè és purament militar i no humanitària.

Inicialment, Borrell esperava reviure l'actual missió militar de la UE, coneguda com a operació Sophia, que va deixar de desplegar vaixells el març de l'any passat després que Itàlia decidís tancar tots els seus ports als immigrants rescatats al mar.

Una de les propostes que hi havia sobre la taula era utilitzar aeronaus, més que no pas vaixells, per controlar els contrabandistes que subministren armes als dos governs rivals de Líbia. Però el ministre d’Afers Exteriors alemany, Heiko Maas, va instar la UE a acordar una missió naval perquè considerava que els vols no serien suficients. Diumenge des de l'ONU s'havia advertit que l'embargament d'armes a Líbia no tenia sentit perquè no hi ha ningú que el faci complir.